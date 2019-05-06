Kinogo і Ко: кіберполіція припинила роботу 4 великих онлайн-кінотеатрів

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Кіберполіція припинила роботу 4 онлайн-кінотеатрів
Кіберполіція припинила роботу 4 онлайн-кінотеатрів / Фото: кіберполіція

Кіберполіція припинила діяльність чотирьох великих онлайн-кінотеатрів: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top. Сайти звинуватили у піратстві.

Деталі резонансної справи. Роботу усіх 4 сайтів організували два брати. Цікаво, що один із братів є чинним співробітником фіскальної служби України.

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За місцем проживання братів, а також в одному із регіональних управлінь фіскальної служби, провели обшуки. Експерти вилучили техніку та наразі проводять експертизу.

кіберполіція припинила роботу 4 великих онлайн-кінотеатрів

Поліція вилучила обладнання 

Що загрожує організаторам. Як підрахували у кіберполіції, щомісяця брати заробляли на рекламі по кілька тисяч доларів. Чоловікам загрожує штраф або термін до 6 років тюрми.

Наразі розслідування триває.

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Теги: Новини Техно Кібербезпека Поліція Інтернет Техно
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