Kinogo і Ко: кіберполіція припинила роботу 4 великих онлайн-кінотеатрів

Кіберполіція припинила діяльність чотирьох великих онлайн-кінотеатрів: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top. Сайти звинуватили у піратстві.

Деталі резонансної справи. Роботу усіх 4 сайтів організували два брати. Цікаво, що один із братів є чинним співробітником фіскальної служби України.

Читайте також: Цифра дня: скільки антивірусів для Android виявилися неефективними

За місцем проживання братів, а також в одному із регіональних управлінь фіскальної служби, провели обшуки. Експерти вилучили техніку та наразі проводять експертизу.

Поліція вилучила обладнання

Що загрожує організаторам. Як підрахували у кіберполіції, щомісяця брати заробляли на рекламі по кілька тисяч доларів. Чоловікам загрожує штраф або термін до 6 років тюрми.

Наразі розслідування триває.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно