Китай відмовиться від американської Windows у відповідь на санкції США

Головне управління Комуністичної партії Китаю випустило вказівку, яка зобов'язує всі урядові та державні установи припинити використовувати іноземне комп'ютерне обладнання та програми протягом щонайменше трьох років.

Нова вимога ставить під удар такі компанії, як HP, Dell і Microsoft. Китайські чиновники будуть змушені перейти на комп'ютери місцевого виробництва та з місцевим програмним забезпеченням, повідомило видання AFR.

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Навіщо Китай йде на такий крок

Метою директиви було не лише посилення безпеки і "симетричної" відповіді на санкції США, але і спонукання китайських споживачів до переходу на місцеву високотехнологічну продукцію.

Чиновники і державні установи повинні замінити 30% пристроїв в 2020 році, ще 50% в 2021 році і залишилися 20% – в 2022 році. За оцінкою аналітиків, буде потрібно замінити від 20 до 30 мільйонів екземплярів обладнання.

Що відомо про санкції США

Влітку Сполучені Штати внесли до санкційного списку 5 китайських IT-організацій, які тепер не можуть купувати американські товари і послуги без спеціального дозволу. До "чорного список" увійшли Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon та Цзяннаньскій університет комп'ютерних технологій в місті Усі.

Також нещодавно Дональд Трамп, не зважаючи на протести китайської влади, підписав два закони , спрямовані на захист прав людини та демократії в Гонконгу.

Перший закон про права людини та демократію в Гонконг у зобов’язує Державного секретаря Майка Помпео принаймні раз на рік підтверджувати, що в Гонконгу зберігається достатній рівень автономії. США натомість зможуть надавати Гонконгу особливий торговельний статус.

у зобов’язує Державного секретаря Майка Помпео принаймні раз на рік підтверджувати, що в Гонконгу зберігається достатній рівень автономії. США натомість зможуть надавати Гонконгу особливий торговельний статус. Другий – забороняє продаж певних засобів для стримування натовпів поліцейським силам Гонконгу. Серед них – сльозогінний газ, гумові кулі та електрошокери.

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