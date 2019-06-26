Кияни можуть платити у громадському транспорті за допомогою додатка

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Новий вид оплати у Києві
Новий вид оплати у Києві / shotam.info

У Києві запустили новий вид оплати за проїзд у громадському транспорті. Оплатити проїзд можна буде за допомогою спеціального додатка.

Як інформує Kyiv Smart City, оплатити за проїзд можна за допомогою одноразового QR-коду. Купити квиток можна онлайн в оновленому додатку Portmone.com.

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За допомогою цього застосунка, можна оплатити проїзд в автобусі, трамваї, тролейбусі або іншому виді громадського транспорту.

Як здійснити оплату. Спочатку додаток Portmone.com потрібно встановити на смартфон. Далі в головному меню вибрати розділ "Проїзд в Києві" після чого можна купити необхідну кількість квитків.

Кияни можуть платити у громадському транспорті за допомогою додатка

Кияни можуть платити у громадському транспорті за допомогою додатка

Ціна одного дорівнює вартості звичайного паперового квитка – 8 гривень. При цьому ні комісія, ні будь-які інші платежі з пасажира не стягуються.

У додатку також можна перевірити кількість квитків, які залишилися, а також час і дату, коли ви використовували попередні.

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Теги: Новини Техно Техно Штучний інтелект
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