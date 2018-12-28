Київстар закриває одразу 13 своїх тарифів

Мобільний оператор Київстар заявив, що закриває обслуговування абонентів у рамках 13 тарифних планів. У компанії пояснили, що ці тарифні плани стали застарілими.

Про це сказано на сайті оператора.

Більшістю цих тарифів абоненти користувались понад 5 років. Тож з 15 січня по 15 лютого 2019 року Київстар переведе їхніх користувачів на нові тарифні плани.

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13 тарифних планів, які закривають:

XXL Базовий Безлім + Київстар Класичний Комфорт Ультра Комфорт Вільний Київстар 35 Вільний смартфон Тариф 29 5+0 Новий! Вільний Київстар Комфорт+ Київстар 3G Онлайн 2017

У компанії також запевняють, що абоненти отримають повідомлення про відключення, як мінімум за тиждень. Також користувачам нададуть змогу вибрати нову тарифікацію, але якщо вони цього не зробить, перехід трапиться автоматично, вибір зроблять на основі попередніх дій абонентів.

У нових тарифах користувачам запропонують безліміт всередині мережі та від 20 до 300 нетарифікованих хвилин для дзвінків на номери інших мобільних операторів, дзвінки на стаціонарні телефони по 30 копійок. А кількість тарифних МБ має у середньому зрости в 1,5 рази.

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