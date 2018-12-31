Київстар запускає ще одну хвилю закриття тарифних планів

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Київстар запускає ще одну хвилю закриття тарифних планів
Київстар запускає ще одну хвилю закриття тарифних планів / hi-news.pp.ua

Український мобільний оператор Київстар анонсував ще одну хвилю закриття застарілих тарифів в період з 15 січня по 15 лютого 2019 року. Зокрема, під закриття потрапляє тарифний план "Онлайн 4G"

Про це пише видання itc.ua.

Чергове закриття тарифів теж передбачає автоматичне переведення абонентів на підібрані оператором плани з тих, які новіші, але й дорожчі.

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Як пояснили в компанії, вони пішли на такий крок, щоб "поліпшити обслуговування абонентів та надати їм вигідних умов для спілкування".

Вже відомо, що буде закрито тариф "Онлайн 4G" (абоненти вже почали отримувати відповідні SMS-повідомлення). Він був введений у серпні 2017 року.

Київстар закриває тарифний план "Онлайн 4G"

Київстар закриває тарифний план "Онлайн 4G"

Абонентам пропонують новий тариф "Онлайн 4G +". Він передбачає 28 днів користування безлімітом в мережі оператора, 200 хвилин на інших мобільних операторів, а також 9 ГБ мобільного інтернету 4G і 200 SMS. Абонплата за новий тариф коштує 115 гривень, замість 75 гривень у старому "Онлайн 4G".

Нагадаємо, раніше у компанії заявили, що оператор закриває обслуговування абонентів у рамках 13 тарифних планів. У компанії пояснили, що ці тарифні плани стали застарілими.

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Теги: Техно IT-бізнес Тарифи
Джерело: Техно
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