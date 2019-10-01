Київстар змінює низку популярних тарифних планів

З 1 жовтня мобільний оператор Київстар змінює лінійку своїх актуальних тарифних планів. Це стосується як мобільного зв'язку, так і домашнього інтернету.

Як пише Liga.Tech оператор переводить в архів, тобто закриває для підключення такі тарифи:

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Безлім Соцмережі (75 гривень), Безлім Месенджери (100 гривень); Безлім Відео (150 грн); Максимальний Безлім 2019 (225 гривень); Київстар Комфорт (3 гривні/день); Дайте Ще! 2018 (65 гривень).

При цьому абоненти, що вже користуються цими тарифами поки продовжуватимуть їхнє використання. Однак, нові абоненти підключитися вже не зможуть.

У пресслужбі Київстар додають, що абоненти тарифних планів "Спілкування без меж", "Розваги без меж" і "Відео без кордонів" отримуватимуть удвічі більше мегабайтів і хвилин за тією ж вартістю за умови своєчасного поповнення рахунку.

"Наприклад, абоненти з тарифом "Спілкування без кордонів" отримають 6 тисяч Мб інтернету, 60 хвилин для дзвінків і безлим для ігрових сервісів. Абоненти з тарифом" Розваги без кордонів "отримають 12 тис. Мб, 120 хвилин для дзвінків і безлим для відео додатків ", - кажуть в оператора.

Що пропонують натомість? Нова тарифна сітка складається із таких пропозицій:

Київстар Комфорт (75 гривень) – 100 Мб інтернету, безлім в мережі та 30 хв на інші оператори; Спілкування без меж (125 гривень) – 3 000 Мб інтернету, безлім в мережі та на інші оператори; Розваги без меж (225 гривень) – 9 000 Мб інтернету, безлім в мережі. Також у вартість входить соцмережі, відеосервіси та ігри. Максимальний безліміт (300 гривень) – безлімітний трафік (до 3 Гб за день), безлім в мережі Київстар та 300 смс на будь-які номери.

Нова тарифна сітка Київстар

Також зміняться тарифи на домашній інтернет. Зокрема, буде закритий для підключення нових абонентів тарифний план "Київстар Все разом".

Натомість абонентам пропонують обрати:

Базовий (200 гривень), який включає домашній інтернет (100М біт/с), 12 000 Мб мобільного інтернету, 120 хв на інші напрямки та безлім на соцмережі. Вигідний (250 гривень) – домашній інтернет (100М біт/с), безлімітний мобільний інтернет та 150 хв на інші напрямки. Комфорт (250 гривень) – домашній інтернет (100М біт/с), 9 000 Мб мобільного інтернету, 150 хв на інші напрямки та безлім для сомереж. Ігровий (350 гривень) – домашній інтернет (100М біт/с), безлімітний мобільний інтернет та 300 хв на інші напрямки. У вартість також включена SIM для планшета та бонуси від Wargaming у грі World of Tanks.

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Що обрати для домашнього інтернету

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