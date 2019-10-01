Київстар змінює низку популярних тарифних планів

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Київстар змінює тарифи 2019 – тарифні плани Київстар
Київстар змінює лінійку популярних тарифних планів / gsminfo.com.ua

З 1 жовтня мобільний оператор Київстар змінює лінійку своїх актуальних тарифних планів. Це стосується як мобільного зв'язку, так і домашнього інтернету.

Як пише Liga.Tech оператор переводить в архів, тобто закриває для підключення такі тарифи:

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  1. Безлім Соцмережі (75 гривень),
  2. Безлім Месенджери (100 гривень);
  3. Безлім Відео (150 грн);
  4. Максимальний Безлім 2019 (225 гривень);
  5. Київстар Комфорт (3 гривні/день);
  6. Дайте Ще! 2018 (65 гривень).

При цьому абоненти, що вже користуються цими тарифами поки продовжуватимуть їхнє використання. Однак, нові абоненти підключитися вже не зможуть.

У пресслужбі Київстар додають, що абоненти тарифних планів "Спілкування без меж", "Розваги без меж" і "Відео без кордонів" отримуватимуть удвічі більше мегабайтів і хвилин за тією ж вартістю за умови своєчасного поповнення рахунку.

"Наприклад, абоненти з тарифом "Спілкування без кордонів" отримають 6 тисяч Мб інтернету, 60 хвилин для дзвінків і безлим для ігрових сервісів. Абоненти з тарифом" Розваги без кордонів "отримають 12 тис. Мб, 120 хвилин для дзвінків і безлим для відео додатків ", - кажуть в оператора.

Що пропонують натомість? Нова тарифна сітка складається із таких пропозицій:

  1. Київстар Комфорт (75 гривень) – 100 Мб інтернету, безлім в мережі та 30 хв на інші оператори;
  2. Спілкування без меж (125 гривень) – 3 000 Мб інтернету, безлім в мережі та на інші оператори;
  3. Розваги без меж (225 гривень) – 9 000 Мб інтернету, безлім в мережі. Також у вартість входить соцмережі, відеосервіси та ігри.
  4. Максимальний безліміт (300 гривень) – безлімітний трафік (до 3 Гб за день), безлім в мережі Київстар та 300 смс на будь-які номери.

«Київстар» змінює лінійку популярних тарифних планів

Нова тарифна сітка Київстар 

Також зміняться тарифи на домашній інтернет. Зокрема, буде закритий для підключення нових абонентів тарифний план "Київстар Все разом".

Натомість абонентам пропонують обрати:

  1. Базовий (200 гривень), який включає домашній інтернет (100М біт/с), 12 000 Мб мобільного інтернету, 120 хв на інші напрямки та безлім на соцмережі.
  2. Вигідний (250 гривень) – домашній інтернет (100М біт/с), безлімітний мобільний інтернет та 150 хв на інші напрямки.
  3. Комфорт (250 гривень) – домашній інтернет (100М біт/с), 9 000 Мб мобільного інтернету, 150 хв на інші напрямки та безлім для сомереж.
  4. Ігровий (350 гривень) – домашній інтернет (100М біт/с), безлімітний мобільний інтернет та 300 хв на інші напрямки. У вартість також включена SIM для планшета та бонуси від Wargaming у грі World of Tanks.

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«Київстар» змінює лінійку популярних тарифних планів

Що обрати для домашнього інтернету

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Тарифи
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