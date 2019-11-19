Коли в Україні запрацює 5G – у Кабміні зробили прогноз

Нове покоління 5G інтернет може повноцінно запрацювати в Україні щонайменше через три роки. Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест.

Свій прогноз він зробив в інтерв’ю виданню UBR та додав, що з таким прогнозом погоджуються і українські мобільні оператори.

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Як відомо, мобільний оператор lifecell планує тестувати 5G в Україні з 1 грудня. Щодо цієї інформації Шелест наголосив, що хоч підготовка вже починається, але у 2020 році працювати 5G-мережі в Україні точно працювати не буде.

Заступник міністра додав, що головне завдання 5G – це забезпечення корисних кейсів для бізнесу.

Також Шелест сказав, що використовувати для впровадження 5G потрібно ті ж частоти, що і в Європі — 700 мегагерц, 3,4-3,8 Гігагерц і 27 ГГц. Ліцензії на використання 5G видаватимуть на основі тендерів.

Покращення якості 3G та 4G

Згадав заступник міністра і про мережі інтернету 3G та 4G. Він заявив, що для покриття всієї території України мобільним зв'язком спочатку потрібно вирішити проблему діапазонів 700-800 МГц. Наразі ці частоти займають мовники аналогового телебачення, хоча вони мають їх звільнити.

Саме це, за словами Шелеста, має покращити ситуацію із покриття всієї території України швидкісним 5G інтернетом.

Що таке 5G?Це нове, п'яте, покоління мобільного зв’язку. Воно має прийти на зміну стандарту 4G. Як прогнозують експерти, нове покоління забезпечать вищу пропускну здатність у порівнянні з технологіями 4G. Повноцінний запуск технології планують у 2020 році, тоді більшість операторів стандартизують свої мережі під новий формат. Саме на наступний рік має припасти справжній "бум" 5G.

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