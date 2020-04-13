Коронавірус спровокував зростання залежності від смартфонів

Пандемія коронавірусу повністю змінила соціальну парадигму сучасного суспільства. Сотні мільйонів людей виходять з дому лише за продуктами, побоюючись зараження. Разом з цим аналітики фіксують підвищений попит на мобільні додатки, який значно збільшився в порівнянні з докарантинним періодом.

Аналітична компанія App Annie опублікувала інформацію про збільшення часу, який проводять за мобільним телефоном жителі різних країн.

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Результати дослідження

У Китаї, який раніше за інших зіткнувся з епідемією та обмеженнями, час збільшився на 30%, досягнувши 5 годин на день. В середньому у світі показник виріс на 20% в річному численні, якщо враховувати лише дані за 1 квартал. У статистику входять додатки та ігри, встановлені на Android-смартфони.



Час проведений за смартфоном зріс у порівнянні з попереднім роком / App Annie

Найбільш активне зростання часу, проведеного за смартфонами, спостерігається у жителів Франції, Німеччини, Італії, Великобританії та США. В Італії лише за березень показник склав 30%. Решта країн переліку ще тільки набирають обертів. Так, у Франції це 15%, в Німеччині і США – 10%.

Зростання попиту на додатки

У звіті зазначається, що за перший квартал користувачі скачали на iOS та Android більш 31 млрд додатків, витративши на них 23,3 мільярда доларів. При цьому з Google Play було завантажено 22,5 мільярда програм на суму 8,3 мільярда доларів, а з App Store – 9 мільярдів додатків на суму 15 мільярдів доларів.



Кількість завантажених додатків також суттєво зросла / App Annie

На думку аналітиків, збільшення часу, витраченого на мобільний телефон, по всьому світу найближчим часом буде тільки продовжуватися.

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