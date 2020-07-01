Співробітники україно-американської компанї Firefly Aerospace вирішили креативно підійти до привітання директора, Макса Полякова, з днем народження. Аби не підпалювати свічки на торті по одній, команда вирішила застосувати суворий підхід – запалити свічки за допомогою ракетного двигуна.

У твіттері компанії з'явилося відео з привітанням співзасновника та директора Firefly Aerospace Максима Полякова з днем народження.

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У компанії взялися вирішити давню проблему – як підпалити свічки одночасно, щоб ті не встигли догоріти чи попекти вас у процесі. Для цього застосували двигун для ракети Firefly Alfa, що саме зручно перебував на тестовому столі.

Забігаючи на перед зазначимо, що всі свічки таки вдалося запалити, тобто спалити, разом з тортом…

Як би там не було але привітання вдалося на славу. Як це виглядало дивіться на цьому відео: