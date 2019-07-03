Космічний апарат Orion може полетіти в космос: NASA відзвітували про підготовку

Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору NASA повідомило про успішне проведення випробування системи аварійного порятунку космічного корабля Orion.

Тестовий політ Ascent Abort-2, на підготовку якого витратили 256 мільйонів доларів, успішно провели у вівторок вранці. О 4 ранку з пускового комплексу ВПС США на мисі Канаверал у Флориді здійснили запуск макета космічного корабля Orion на борту міжконтинентальної балістичної ракети Peacekeeper. Про це повідомили NASA.

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Її надали ВПС США зі своїх запасів знятих з озброєння ракет, які були розроблені для доставки ядерних боєголовок до віддалених цілям.

Сьогодні ми успішно перевірили систему запуску космічного апарату Orion, яка може обігнати ракету, що перевищує швидкість, і вивести астронавтів максимально безпечно,

– про це повідомили в NASA.

Як це було. Тестування тривало всього три хвилини. Через 55 секунд після запуску на висоті близько 9,5 кілометрів при швидкості понад 1300 кілометрів на годину спрацювали три двигуни системи аварійного порятунку, завдяки чому капсула відокремилася від ракети-носія. Потім від корабля відокремилися двигуни системи LAS і він почав падіння в океан.

Дивіться відео, як відбувався запуск Orion:



Парашутів у макета космічного корабля не було, але незважаючи на це, система LAS спрацювала успішно. Ascent Abort-2 був останнім з трьох тестів, призначених для оцінки безпеки капсули Orion.

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