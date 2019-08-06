Найкращі смартфони першого півріччя 2019 – рейтинг Техно 24

В першому півріччі 2019 року виробники смартфонів змагалися за інноваційність у вирізах під фронтальну камеру та кількості мегапікселів на основній камері. Однак серед усього розмаїття пристроїв на ринку є ті, повз які просто неможливо пройти повз.

Журналісти Техно 24 підготували для вас підбірку смартфонів, які найбільше вражали в першому півріччі 2019 року.

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Отже, першим на особливу увагу заслужив смартфон японського бренду – Sony Xperia 1. Однією з ключових фішок новинки став "кінематографічний" дисплей із співвідношенням сторін 21:9 та потрійна основна камера (раніше, виробник не наважувався вбудовувати в свої пристрої більше двох камер).

Основні характеристики. Щодо дисплея, то це 6,5-дюймова OLED-матриця, яка забезпечує хороший досвід від перегляду відео в роздільній здатності 4К.



Смартфон Sony Xperia 1 отримав нестандартне співвідношення сторін

Працює Sony Xperia 1 на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 855 із підтримкою Snapdragon Elite Gaming. Оперативна пам'ять має обсяг 6 ГБ, а вбудоване сховище – 128 ГБ.

Як вже згадувалося раніше, Sony Xperia 1 – це перший смартфон компанії із потрійною основною камерою: 12 Мп надширококутний об'єктив, 12 Мп універсальний об'єктив та 12 Мп телеоб’єктив. Фронтальна камера представлена модулем на 8 Мп.

Ціна. Смартфон доступний для покупки в українських магазинах, а його ціна складає 25 999 гривень.

Огляд смартфона Sony Xperia 1 – дивіться відео

Цьогоріч південнокорейський виробник вирішив вразити інноваційністю. Ще в кінці 2018 року Samsung представила кілька цікавих рішень для того, аби приховати фронтальну камеру та успішно їх реалізувала в лінійці Samsung Galaxy S10.



Смартфони Samsung Galaxy S10 мають вишуканий дизайн

Основні характеристики. В серії доступно три моделі: 6,1-дюймова базова Galaxy S10, просунута 6,4-дюймова версія Galaxy S10 Plus і більш доступна з плоским 5,8-дюймовим дисплеєм Light Galaxy S10e. Всі три моделі отримають OLED-дисплеї з роздільною здатністю 2K +.

Всі Samsung Galaxy S10 отримали екрани Infinity O з так званою "діркою" під фронтальну камеру. Сканер відбитків пальців вбудовани й в екран. До речі, це перший у світі ультразвуковий сканер відбитків пальців. Його головна особливість – об'ємне зчитування відбитків.



Смартфони Samsung Galaxy S10 отримали інноваційний дисплей

Нові пристрої отримали процесори Exynos 9820 або Qualcomm Snapdragon 855 залежно від регіону продажів. Топова версія Galaxy S10 Plus отримала 12 ГБ оперативної пам'яті та терабайт вбудованої.

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Камери. Galaxy S10 Plus отримає здвоєну фронтальну камеру (10 Мп + 8 Мп). У той час як молодші версії мають один датчик для селфі на 10 Мп. Новинки отримали потрійну основну камеру, яка складається з таких сенсорів: 12-мегапіксельний ширококутний модуль, 12-мегапіксельний телефотомодуль та ультраширококутний модуль на 19 Мп.

Ціна. Вартість смартфонів Samsung Galaxy S10 в Україні стартує з позначки 14 999 гривень.

Пристрій відносять до сегменту бюджетних, однак він отримав продуктивний процесор та непогану камеру. Окрім того, смартфон по-праву заслужив народну любов, тому пройти повз нього ми просто не могли.

Xiaomi Redmi Note 7 отримав дисплей з діагоналлю 6,3 дюйма з роздільною здатністю 2340 x 1080 пікселів. Redmi Note 7 працює на 8-ядерному процесорі Snapdragon 660.



Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 заслужив справжню народну любов

Новинка отримала потужну камеру – вона здвоєна з роздільною здатністю датчиків 48 та 5 Мп. Роздільна здатність селфі-камери – 13 Мп.

Вартість. Ціна базової моделі 3/32 ГБ складе 147 доларів (близько 4 100 гривень), а топовий варіант 6/64 ГБ буде коштувати 206 доларів (близько 5 800 гривень).

Огляд смартфона Xiaomi Redmi Note 7 – дивіться відео

До нашого списку найкращих смартфонів півріччя потрапив ще один пристрій від китайської компанії. Huawei P30 ще до анонсу пророкували неймовірну камеру, яка стала найкращою на ринку. Однак не лише камерою цікавий цей смартфон.



Сматфони Huawei P30 отримали найкращу камеру на ринку

Основні характеристики. Діагональ дисплея молодшої версії – P30 – складає 6,1 дюйма. Вона оснащена OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2340 х 1080 пікселів та співвідношенням сторін 19,5: 9. У той же час Huawei P30 Pro отримав Curved OLED-дисплей з роздільною здатністю 2340 х 1080 точок. Його діагональ становить 6,47 дюйма, а співвідношення сторін 19,5: 9.

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Обидві новинки оснащені топовим 7-нм процесором Huawei HiSilicon Kirin 980. Обидва працюють під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie з фірмовою прошивкою.

Huawei P30 Pro отримав основну 40-мегапіксельну Leica Triple камеру з апертурою f/1.8. Другий модуль - 16-мегапіксельна ширококутна камера (f/12.2). Третій модуль — це 8-мегапіксельна телекамера (f/2.4).

Огляд смартфона Huawei P30 – дивіться відео

Камера Huawei P30 Pro складаєтеся із 4 модулів. Основна камера — це 40-мегапіксельна Leica Quad камера (f/1.8). Другий модуль представлений ширококутним 20-мегапіксельним датчиком (f/2.2). Телекамера має роздільну здатність 8 Мп та з апертуру f/3.4. Четвертим модулем стала ToF-камера для вимірювання відстані до об'єкта.

Вартість. В Україні смартфони можна придбати від 19 999 гривень.

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