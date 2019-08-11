Люди готові, щоб на робочих місцях їх замінили роботи: неочікувані результати дослідження

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Люди готові, щоб на робочих місцях їх замінили роботи
Люди готові, щоб на робочих місцях їх замінили роботи / Unsplash

Аналітики постійно говорять про те, що в недалекому майбутньому роботи замінять людей в багатьох професіях. Однак, за даними нового дослідження вчених Мюнхенського технічного університету, працівникам легше сприйняти, що їх замінять на роботів, ніж на інших людей.

Деталі дослідження. Дослідники вирішили з'ясувати, наскільки важко буде реагувати людина в ситуації, коли дізнається, що звільнена від подальшого виконання своїх обов'язків при наступних сценаріях: його замінить інша людина або його замінить андроїд, повідомляє Sciencedaily.

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Результати опитування. У разі якщо звільнення стосувалося колеги, а не самого учасника опитування, за працевлаштування на його посаду нової людини проголосувало 62% опитаних. Однак, якщо роботу втратить сам респондент, за те, щоб його місце зайняв новий співробітник "не робот" проголосували лише 37% опитаних.

Зауважимо, в опитуванні взяло участь близько 2000 респондентів.

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Висновки вчених. В ході дослідження з'ясувалося, що в разі звільнення люди менш емоційно реагують на факт, що їх замінять роботом, а не людиною, і набагато болючіше сприймають працевлаштування конкуруючого фахівця.

Дослідники впевнені, що уряду низки країн, крім матеріальної, варто задуматися про забезпечення психологічної підтримки робітників, яких чекає звільнення в зв'язку з автоматизацією виробництва.

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Теги: Техно Штучний інтелект Новини Техно робототехніка
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