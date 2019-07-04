MacBook Pro вибухнув до офіційної заяви Apple: фото

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MacBook Pro вибухнув
MacBook Pro вибухнув / 9to5mac.com

Нещодавно компанія Apple офіційно заявила, що повертає партії MacBook Pro зразка 2015 року через ризик загоряння. Та не всім користувачам пощастило позбутись небезпечного ноута. Так, у користувача Стівена Ганье він вибухнув за кілька днів до цієї заяви.

Як пише видання 9to5mac.com, користувач Стівен Ганье повідомив, що його 15-дюймовий MacBook Pro вибухнув 17 червня.

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"У понеділок увечері, коли я лежав у ліжку, батарея в моєму MacBook Pro вибухнула, і невелика пожежа наповнила мій будинок димом. Ви можете уявити, як швидко я схопився з ліжка", – розповів Ганье.

Він також додав, що його MacBook Pro не був підключений до мережі.

Що не так з MacBook Pro? 20 червня компанія Apple заявила, що їхні MacBook Pro, які були зібрані в 2015 році можуть загорятись через перегрів батареї.

Як пояснили в Apple, такі ноутбуки не повинні використовуватися доти, поки компанія не випустить заміну батареї. Відтак, усі моделі зняли з продажу та відкликали.

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Теги: MacBook Apple Техно Ґаджети Новини Техно
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