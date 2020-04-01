Маск готовий безкоштовно розсилати апарати штучної вентиляції легенів

Відомий американський бізнесмен, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск пропонує безкоштовно розсилати апарати штучної вентиляції легенів. Як відомо, ці апарати критично необхідні для порятунку життя пацієнтів з укладненнями після коронавірусу.

При чому, доставляти апарати Маск планує у різних регіонах світу.

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"У нас є додаткові схвалені FDA (Управління продовольства і медикаментів) апарати для вентиляції. Доставимо до лікарень по всьому світу в регіонах доставки Tesla", – написав Маск.

Які умови

Він також наголосив, що обладнання має бути негайно доправлене до пацієнтів, які потребують вентиляції легенів. Це, фактично, його основна вимога. Послуга буде абсолютно безкоштовною.

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know. — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2020

Щоправда в Україні немає офіційного представництва компанії Tesla, тож розраховувати на подаровані Маском апарати теж не варто.

Раніше у Tesla прийняли рішення налагодити власне виробництво апаратів штучної вентиляції легень. Для цього переобладнають закритий завод Gigafactory 2 у штаті Нью-Йорк.

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