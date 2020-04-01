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Маск готовий безкоштовно розсилати апарати штучної вентиляції легенів

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Маск допоможе боротись з коронавірусом / ukr.media

Відомий американський бізнесмен, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск пропонує безкоштовно розсилати апарати штучної вентиляції легенів. Як відомо, ці апарати критично необхідні для порятунку життя пацієнтів з укладненнями після коронавірусу.

При чому, доставляти апарати Маск планує у різних регіонах світу.

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"У нас є додаткові схвалені FDA (Управління продовольства і медикаментів) апарати для вентиляції. Доставимо до лікарень по всьому світу в регіонах доставки Tesla", – написав Маск.

Які умови

Він також наголосив, що обладнання має бути негайно доправлене до пацієнтів, які потребують вентиляції легенів. Це, фактично, його основна вимога. Послуга буде абсолютно безкоштовною.

Щоправда в Україні немає офіційного представництва компанії Tesla, тож розраховувати на подаровані Маском апарати теж не варто.

Раніше у Tesla прийняли рішення налагодити власне виробництво апаратів штучної вентиляції легень. Для цього переобладнають закритий завод Gigafactory 2 у штаті Нью-Йорк.

Як не підхопити коронавірус

Як не підхопити коронавірус / 24 канал

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Tesla Ілон Маск Новини Техно Техно IT-бізнес
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