Маск готовий безкоштовно розсилати апарати штучної вентиляції легенів
Відомий американський бізнесмен, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск пропонує безкоштовно розсилати апарати штучної вентиляції легенів. Як відомо, ці апарати критично необхідні для порятунку життя пацієнтів з укладненнями після коронавірусу.
При чому, доставляти апарати Маск планує у різних регіонах світу.
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"У нас є додаткові схвалені FDA (Управління продовольства і медикаментів) апарати для вентиляції. Доставимо до лікарень по всьому світу в регіонах доставки Tesla", – написав Маск.
Які умови
Він також наголосив, що обладнання має бути негайно доправлене до пацієнтів, які потребують вентиляції легенів. Це, фактично, його основна вимога. Послуга буде абсолютно безкоштовною.
Щоправда в Україні немає офіційного представництва компанії Tesla, тож розраховувати на подаровані Маском апарати теж не варто.
Раніше у Tesla прийняли рішення налагодити власне виробництво апаратів штучної вентиляції легень. Для цього переобладнають закритий завод Gigafactory 2 у штаті Нью-Йорк.
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