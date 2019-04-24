Meizu випустила недорогі бездротові навушники

Китайська компанія Meizu представила нове покоління бездротових навушників Meizu POP 2. Їх теж називають бюджетною версією Apple AirPods. Коштує новинка від Meizu значно менше — 59 доларів (1600 гривень).

Як передає pingvin.pro, навушники отримали систему інтелектуального шумоподавлення. Цікаво, що AirPods такої функції не мають.

Керувати Meizu POP 2 можна за допомогою дотиків.

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Характеристики. Навушники мають захист від бризок за стандартом IPX5. Вага становить 5.4 г.

За запевненням виробника, новинка має графенову діафрагму та чисте і природнє звучання. Meizu POP 2 підтримує Bluetooth 5.0, в результаті швидкість з’єднання покращилась на 50%, а стабільність на 80%.

Навушники коштують 1600 гривень

Що стосується автономності, то її збільшили вдвічі. Тепер на одному заряді вони можуть працювати до 8 годин. При цьому підзаряджаючи їх у чохлі можна збільшити термін роботи до 24 годин.

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