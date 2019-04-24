Meizu випустила недорогі бездротові навушники

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Meizu випустила недорогі бездротові навушники
Meizu випустила недорогі бездротові навушники

Китайська компанія Meizu представила нове покоління бездротових навушників Meizu POP 2. Їх теж називають бюджетною версією Apple AirPods. Коштує новинка від Meizu значно менше — 59 доларів (1600 гривень).

Як передає pingvin.pro, навушники отримали систему інтелектуального шумоподавлення. Цікаво, що AirPods такої функції не мають.

Керувати Meizu POP 2 можна за допомогою дотиків.

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Характеристики. Навушники мають захист від бризок за стандартом IPX5. Вага становить 5.4 г.

За запевненням виробника, новинка має графенову діафрагму та чисте і природнє звучання. Meizu POP 2 підтримує Bluetooth 5.0, в результаті швидкість з’єднання покращилась на 50%, а стабільність на 80%.

Meizu POP 2

Навушники коштують 1600 гривень

Що стосується автономності, то її збільшили вдвічі. Тепер на одному заряді вони можуть працювати до 8 годин. При цьому підзаряджаючи їх у чохлі можна збільшити термін роботи до 24 годин.

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Теги: Meizu Новини Техно Техно Ґаджети
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