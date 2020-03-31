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Місячний календар на квітень 2020

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Місячний календар на квітень 2020 / Getty Images

В основу місячного календаря на квітень 2020 року покладені фази місячного циклу. У цьому календарі ви знайдете застереження, що не варто робити у конкретні дні, а також інформацію про вплив Місяця на ваше самопочуття.

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Місячний календар на квітень
1 квітня Перша чверть 8, 9 день
2 квітня Зростаючий місяць 9, 10 день
3 квітня Зростаючий місяць 10, 11 день
4 квітня Зростаючий місяць 11, 12 день
5 квітня Зростаючий місяць 12, 13 день
6 квітня Зростаючий місяць 13, 14 день
7 квітня Зростаючий місяць 14, 15 день
8 квітня Повний місяць 15, 16 день
9 квітня Спадаючий місяць 15, 16 день
10 квітня Спадаючий місяць 16, 17 день
11 квітня Спадаючий місяць 18 день
12 квітня Спадаючий місяць 18, 19 день
13 квітня Спадаючий місяць 19, 20 день
14 квітня Спадаючий місяць 20, 21 день
15 квітня Третя чверть 21, 22 день
16 квітня Спадаючий місяць 22, 23 день
17 квітня Спадаючий місяць 23, 24 день
18 квітня Спадаючий місяць 24, 25 день
19 квітня Спадаючий місяць 25, 26 день
20 квітня Спадаючий місяць 26, 27 день
21 квітня Спадаючий місяць 27, 28 день
22 квітня Спадаючий місяць 28, 29 день
23 квітня Новий місяць 29, 1, 2 день
24 квітня Зростаючий місяць 2,3 день
25 квітня Зростаючий місяць 3, 4 день
26 квітня Зростаючий місяць 4, 5 день
27 квітня Зростаючий місяць 5, 6 день
28 квітня Зростаючий місяць 6, 7 день
29 квітня Зростаючий місяць 7, 8 день
30 квітня Перша чверть  8, 9 день

Сприятливі дні у цьому місяці: 9, 15, 23 квітня. Але найсприятливіший день – це 15 квітня, коли місяць у Водолії. Несприятливі дні для людини – це дні посиленої взаємодії Сонця та Місяця.

Як впливають фази місяця на людину

Біоритми в організмі людини залежать від обертання Місяця навколо Землі. Місяць протягом 28 – 30 ліб робить один оберт навколо Землі. Місячний місяць триває від молодика до молодика і складається з 30 днів.

Однак майже половина календарних місяців в році має незакінчений цикл і складається з 29 днів. 

Фаза Новий Місяць – найкраща для того, щоб встановити перед собою нові цілі.

Період фази Півмісяця – це хороший час, щоб відновити нестачу, тому в цей час необхідно старатись правильно харчуватись. 

Спадаючий Місяць – це фаза, під час якої тіло буде інтенсивно "позбуватися" від всього непотрібного. Тому це ідеальний час для звільнення від великої кількості накопиченої енергії.

За місячним календарем на квітень циклічна зміна фаз Місяця буде в наступній послідовності:

  • Перша чверть – 1 квітня;
  • Повний Місяць – 8 квітня;
  • Третя чверть – 15 квітня;
  • Новий Місяць – 23 квітня;
  • Перша чверть – 30 квітня.

 

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Новини Техно Техно Космос Місяць
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