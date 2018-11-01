Місячний календар на листопад 2018 року написаний базуючись на основі спеціальних обчислень, враховуючи положення Місяця у кожен конкретний період часу. Як відомо, місячний календар – це циклічна зміна 4 фаз нічного світила. Тож у цьому календарі ви знайдете місячні фази, з врахуванням коли супутник Землі матиме вплив на ваше самопочуття.

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Місячний календар на листопад 1 листопада Спадаючий місяць 23 день 2 листопада Спадаючий місяць 23, 24 день 3 листопада Спадаючий місяць 24, 25 день 4 листопада Спадаючий місяць 25, 26 день 5 листопада Спадаючий місяць 26. 27 день 6 листопада Спадаючий місяць 27, 28 день 7 листопада Новий місяць 28, 29, 1 день 8 листопада Зростаючий місяць 1, 2 день 9 листопада Зростаючий місяць 2, 3 день 10 листопада Зростаючий місяць 3, 4 день 11 листопада Зростаючий місяць 4, 5 день 12 листопада Зростаючий місяць 5, 6 день 13 листопада Зростаючий місяць 6, 7 день 14 листопада Зростаючий місяць 7, 8 день 15 листопада Перша чверть 8, 9 день 16 листопада Зростаючий місяць 9, 10 день 17 листопада Зростаючий місяць 10, 11 день 18 листопада Зростаючий місяць 11, 12 день 19 листопада Зростаючий місяць 12, 13 день 20 листопада Зростаючий місяць 13, 14 день 21 листопада Зростаючий місяць 14, 15 день 22 листопада Зростаючий місяць 15, 16 день 23 листопада Повний місяць 16, 17 день 24 листопада Спадаючий місяць 17, 18 день 25 листопада Спадаючий місяць 18, 19 день 26 листопада Спадаючий місяць 19, 20 день 27 листопада Спадаючий місяць 20, 21 день 28 листопада Спадаючий місяць 21, 22 день 29 листопада Спадаючий місяць 22, 23 день 30 листопада Третя чверть 23 день

Вплив Місяця

Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої і останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Це негативні дні для людини.

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Місячний місяць складається з 29-30 місячної доби, залежно від тривалості першого дня та близькістю місяця до горизонту під час молодика. Місячні доби не завжди дорівнюють один одному за часом. Справа в тому, що закінчений місячний цикл складає близько 29,5 сонячних днів, за цей час Місяць проходить 4 фази або чверті.

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