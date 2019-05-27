Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера

На сьогоднішній день кондиціонери вже перестали бути "елементами розкоші". Однак технології не стоять на місці і користувачам стає дедалі складніше обрати пристрій, який би відповідав їх вимогах.

Як же розібратися у різноманітті функцій, дизайнів та навіть цін і не прогадати з вибором?

На що звернути увагу при виборі кондиціонера?

Колір, розмір, зовнішній вигляд; рівень шуму під час роботи – це основні речі, на які звертає увагу користувач, обираючи кондиціонер для дому чи офісу.

Це все, звісно, дуже важливо, та головне все-таки залишається прихованим від наших очей: потужність, функціональність, здатність витримувати критичні навантаження. На цьому й зупинимося детальніше.

Основні функції кондиціонерів Mitsubishi Electric

"Розумний" контроль температури та вологості. Уявіть собі кондиціонер, який не потрібно щоразу перемикати, коли вам спекотно чи навпаки, захолодно. А який сам підлаштовується під оптимальну для вас температуру.

Унікальна технологія 3D I-SEE у кондиціонерах Mitsubishi Electric – це, по суті, вбудований тепловізор з мікропроцесором, який сканує приміщення в інфрачервоному діапазоні. "Мозок" кондиціонера визначає температуру повітря конкретно у тому місці, де перебувають люди, а не десь під стелею, як це роблять звичайні прилади.

Функція I feel – так званий "режим нечіткої логіки" – автоматично визначає середню температуру в кімнаті, запускає необхідний у цей момент режим роботи: на обігрів або ж на охолодження, чи навіть, у випадку підвищеної вологості, осушує повітря. Це фактично усуває небезпеку підхопити застуду спекотним літом.

Режим енергозбереження. Крім того, керуючись цими даними, кондиціонер сам переходить у режим енергозбереження – I-SAVE, – коли у приміщенні нікого немає.

Таймер. Усі побутові кондиціонери Mitsubishi Electric оснащені 24-годинним таймером з режимом увімкнення-вимкнення з періодичністю від 10 хвилин до 24 годин. А режим AUTO Restart автоматично перезапустить систему після збоїв в електромережі.

Особливості догляду за кондиціонерами Mitsubishi Electric

Захист від пилу та бруду. Кондиціонер певною мірою як пилосос – крізь нього повсякчас проходить кімнатне повітря. І з часом у його внутрішніх закутках накопичується дрібний бруд та пил. А це, як відомо, розсадник різних грибків та хвороботворних бактерій.

У кондиціонерах Mitsubishi Electric деталі, до яких важко дістатися щоб почистити, мають спеціальне покриття, яке відштовхує бруд.

Заміна фільтрів. Чутливим місцем чи не всіх кондиціонерів залишаються фільтри. Багато хто з користувачів їх не міняє – чи то з міркувань економії, чи то з власної легковажності.

Так от, тепер можна забути і про цей клопіт. У кондиціонерах Mitsubishi Electric немає традиційних змінних фільтрів, натомість їх достатньо час від часу просто помити.

Спеціальний антиоксидантний фільтр – особлива гордість японців: крім того, що стримує віруси та бактерії, ця розробка нейтралізує ще й так звані "вільні радикали" – мікрочастинки, яких називають "убивцями" нашого організму, і які є джерелом більшості хвороб.

Низький рівень шуму. При цьому наборі функцій та особливостей, шум від кондиціонера зовсім непомітний. Адже рівень шуму 19 децибел – це приблизно десь так, як шумить листя на дереві.

Стильні. Тихі. Функціональні й ефективні: кондиціонери Mitsubishi Electric – створені, щоб дарувати комфорт.