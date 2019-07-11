Монако — перша країна у світі, територію якої повністю охоплює мережа 5G

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В Монако запрацював 5G
В Монако запрацював 5G / best-tour.od.ua

Монако стала першою державою у світі, усю територію якої повністю охоплює мережа п'ятого покоління. Як відомо, мережа 5G забезпечує набагато вищу швидкість передачі даних.

Про це заявив президент країни Етьєн Франци, пише France 24. Поширення цієї мережі забезпечує обладнання китайського гіганта Huawei.

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Як відомо, минулого року Monaco Telecom, власником якого є французький мільярдер Ксавьє Ніль, підписав угоду з Huawei, щоб зробити князівство першою державою у світі, повністю покритою 5G.

Загальна площа Монако становить всього 2,02 кв км.

Де ще працює 5G? Раніше про запуск 5G уже повідомила Південна Корея. Тестують технологію і в деяких містах США. В Європі пробують впровадити технологію у Швейцарії, Фінляндії та Естонії. У Німеччині 5G запустили в Берліні та Бонні.

Що стосується України, то цю технологію обіцяють запустити вже в наступному році. У травні цього року президент Петро Порошенко підписав відповідний указ. 

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Теги: Інтернет 5G Монако Техно Новини Техно
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