Віртуальний банк monobank запустив онлайн-сервіс пошуку і оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Аналогічний сервіс напередодні запустив і Приватбанк.

Про запуск нвого сервісу повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі в четвер.

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Якщо по клієнту з'являється постанова, ми миттєво повідомимо про це в додатку і продублюємо лист на електронну пошту. Після отримання повідомлення клієнт зможе сплатити штраф в один дотик через наш додаток без комісії навіть в рахунок кредитних коштів,

– написав Гороховський.

Як працює сервіс

Гороховський пояснив, що після фіксації камерою порушення формується постанова, яка надсилається власнику авто поштою, уточнивши, що monobank може отримувати цю інформацію у МВС по ІПН клієнта.

Він додав, що клієнт може отримати 50% знижки, сплативши штраф у перші 10 днів. При цьому якщо оплата буде здійснена пізніше ніж через 31 день, сума штрафу подвоїться.

"Система фіксації поки працює в Києві й області, і тільки про такі штрафи ми можемо повідомляти клієнтів, якщо вони дадуть нам на це дозвіл. Ми відправили всім автовласникам лист в додатку з пропозицією повідомляти про штрафи, хоча я щиро сподіваюся, що всі наші клієнти їздять акуратно і штрафів у них буде небагато", – написав співзасновник monobank.

Система фотовідеофіксації порушення правил дорожнього руху з 1 червня в Україні запрацювала.

Державний Приватбанк 10 червня оголосив про запуск онлайн-сервісу пошуку та оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, в тому числі оформлених системою відеофіксації порушень.

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Що відомо про monobank?Це віртуальний банк, який заснували у січні 2017 року колишні топ-менеджери ПриватБанку Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський. До жовтня-2017 року банк випустив першу тисячу кредитних карт, у лютому 2018 року розпочав залучати гривневі депозити.



Кількість клієнтів monobank в березні 2020 року збільшилась до 2 мільйонів осіб.