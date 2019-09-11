На презентації Apple показали ЖК у Києві: чим він заслужив

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ЖК у Києві показали на презентації Apple
ЖК у Києві показали на презентації Apple / Кадр з відео

10 вересня відбулась осіння презентація Apple 2019. Компанія представила нове покоління iPhone, смарт-годинників Apple Watch 5 та новий найдешевший iPad.

Українським поціновувачам "яблучної" продукції презентація запам'яталась не лише представленими новинками.

Дізнайтесь більше: Презентація Apple 2019: що представила компанія

Під час представлення нового планшета iPad на екрані несподівано з'явились впізнавані краєвиди Києва.

Для ілюстрації вибрали зображення житлового комплексу "Комфорт Таун", що на Лівому березі, показуючи нові можливості при обробленні відео. Ці оновлення будуть доступні в iOS 13.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our Comfort Town on the screen of the new iPad at #applespecialevent

Допис, поширений archimatika (@archimatika)

Що відомо про кольоровий ЖК?

Над проектом житлового комплексу на вулиці Регенераторній у Києві працювало відоме українське архітектурне бюро Archimatika.

Квартал складається із 25 житлових будинків різної висоти – від 6 до 16 поверхів, а квартири представлені у 60 різних варіантах планування.

ЖК розташований у Дніпровському районі Києва на території колишнього Київського гумово-регенераторного заводу, в межах промислової зони "Березняки".

Впізнаваним у панорамі Києва комплекс робить те, що багатоповерхові будинки пофарбовані у різні кольори

ЖК Комфорт Таун Київ
Кольорові будинки в ЖК "Комфорт Таун" у Києві

Реалізований проєкт був номінований на отримання архітектурного "Оскара" – премії World Architecture Festival.

До слова, раніше Instagram опублікував фото цього ж житлового кварталу на своїй офіційній сторінці.

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Теги: Техно Новини Техно Apple iPad Новини Києва Ґаджети Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини нерухомості світу Архітектура Будівництво Презентація Apple
Джерело: 24 канал
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