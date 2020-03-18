NASA показало нові неймовірні знімки Юпітера: фото

Земні космічні апарати продовжують досліджувати Сонячну систему та надсилати науковцям не лише сухі рядки дослідницьких даних, але й фотозвіти із зображенням віддалених зірок. Аерокосмічне агентство NASA опублікувало новий "портретний" знімок Юпітера у високій роздільній здатності.

Нові зображення Юпітера

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На опублікованому зображенні чітко видно південну півкулю планети, "прикрашену" бурхливими штормами.

Композитний знімок складений з чотирьох фотографій, знятих дослідним зондом Juno в лютому 2020 року і "склеєних" дослідником Кевіном Гіллом. Ознайомитися з вихідною картинкою в роздільній здатності 2260x2260 пікселів (12,8 МБ) можна на сайті NASA.

Хоча більшу частину маси Юпітера складають найпоширеніші елементи у Всесвіті – водень і гелій, вражаючі хмари, видимі в верхніх шарах його атмосфери, складаються переважно з аміаку і сірководню,

– прокоментувало NASA новий знімок.

Знімки Юпітера: фотогалерея

Що відомо про апарат Juno

Дослідницький апарат Juno запустили в 2011 році, а досяг Юпітера він п'ятьма роками пізніше. З тих пір апарат вивчає планету, відправляючи вченим фото і цінні дані, що допомагають більше дізнатися про походження і склад газового гіганта.

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