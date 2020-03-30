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NASA показало поверхню астероїда Бенну у високій роздільній здатності

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Як виглядає поверхня астероїда Бенну / Фото з вільних джерел

Астероїди викликають підвищену цікавість астрономів: японський зонд "Хаябуса-2" довгий час займався вивченням Рюгу, а міжпланетна станція OSIRIS-REx досліджує невеликий астероїд Бенну. Нещодавно NASA опублікувало нове зображення поверхні Бенну у високій роздільній здатності.

Чим цікавий Бенну

Цікаво Що таке астероїд Бенну і чому він небезпечний?

Діаметр Бенну не перевищує 487 метрів. При цьому, завдяки його невеликій швидкості обертання, космічний зонд може зробити безпечну посадку.

Як пояснюють представники NASA, астероїд викликає інтерес через свій вік. На думку астрономів, Бенну може містити частки мінералів, які сформувалися раніше, ніж Сонячна система. Вивчення чистих образів допоможе отримати відомості про історію появи планет.

Результати вивчення астероїда

Після обробки нових даних NASA склало карту, на якій можна детально розглянути астероїд. Піксель охоплює 2 дюйма поверхні, а кожне зображення було захоплено з відстані від трьох до п'яти кілометрів.


Поверхня астероїда Бенну

Дані отримані в ході дослідження в період з 7 березня по 19 квітня 2019 року. Вчені розповіли, що Бенну має кам'янисту поверхню, покриту валунами.

Ознайомитися зі знімками з оригінальною роздільною здатністю (50699x25350 пікселів, 859 МБ) можна за посиланням.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Астероїд Бенну Космос
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