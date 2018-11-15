Науковці виявили холодну планету поблизу Сонця

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Науковці виявили холодну планету поблизу Сонця
Науковці виявили холодну планету поблизу Сонця / Фото з вільних джерел

Астрономи виявили планету поблизу зорі Бернарда, яка розташована на відстані 6 світових років від Землі. Новий об’єкт – це "надземля", яка має масу в 3,2 рази більшу, ніж наша планета, проте температура на ній настільки низька, що не залишає жодних шансів на її придатність до життя.

Про це повідомляється в журналі Nature.

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Ранні спроби знайти поблизу зірки Барнарда ознаки існування планети закінчувалися невдачею. Відкриття вдалося зробити при об'єднанні зусиль двох проектів – Red Dots і CARMENES, які займаються пошуком невеликих екзопланет у маломасивних і близько розташованих до Землі зірок.

Раніше в рамках проекту Red Dots вдалося відшукати планету у найближчій до Сонця зірки – Проксіма Центавра. У спостереженнях було задіяно кілька наземних телескопів по всьому світу, в тому числі спектрографи HARPS та UVES, встановлені на телескопах в обсерваторії Ла Сілла та Паранал і є потужними засобами пошуку екзопланет. Пошук вівся за допомогою методу променевих швидкостей.

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В результаті було з високою ймовірністю доведено, що навколо зірки, на відстані, що дорівнює приблизно 0,4 астрономічних одиниці, обертається екзопланета з масою близько 3,2 маси Землі. Рік на ній триває 233 земних дні, а температура її поверхні близька до -170 градусів Цельсія, через те, що планета лежить поблизу снігової лінії, за якою летючі речовини знаходяться в замороженому стані. Це означає, що на ній не можуть існувати форми життя, відомі на Землі.

Що таке зірка Бернарда? Червоний карлик, який виявився найближчою до Сонця одиночною зіркою (Проксима Центавра ближче, але вона – частина потрійної системи) відкрив на початку XX століття американський астроном Едвард Барнард. Її назвали "летючою", оскільки у неї найвища швидкість на небесній сфері не рахуючи Сонця – вона зміщується на 10,36 кутової секунди на рік. Маса зірки Барнарда становить 0,17 маси Сонця, і вона старше нашої зірки в два рази, вона малоактивна і дуже тьмяна, світність зірки становить близько 0,0004 сонячної.

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Теги: Техно Космос
Джерело: Техно
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