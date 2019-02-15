Найкращі мобільні фотографії – версія Mobile Photography Awards 2019
Експерти щорічного конкурсу мобільної фотографії Mobile Photography Awards обрали найкращі знімки 2018 року. Фотографом року стала Домініка Кошовська із Польщі, яка фотографувала на смартфон Sony.
Як повідомляє ресурс 4PDA, Домініка – випускниця факультету графічного дизайну Інституту інформаційних технологій міста Катовіце. Її роботи неодноразово виставлялися на виставках у Польщі і по всьому світу.
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За словами дівчини, перевагою мобільного фотографії є те, що смартфон завжди поруч, і вона без підготовки може зробити кадр в будь-якому місці, не привертаючи до себе уваги, швидко відредагувати знімок, опублікувати його в соціальній мережі або поділитися з близькими.
У мене завжди є телефон, тому, коли я помічаю цікаву ситуацію, я дістаю телефон з кишені, і знімок готовий. За це я дуже ціную мобільну фотографію. Але іноді я цілеспрямовано прямую в певне місце, щоб зробити фото,
– розповіла переможниця конкурсу.
Нижче представлені деякі з робіт Домініки:
Від портретів до пейзажів Домініка з обережністю і впевненістю зображує свої об'єкти. Вона досягає як технічних, так і емоційних успіхів у роботі,
– заявив засновник Mobile Photography Awards Даніель Берман.
Всі фотографії Домініка Кошовська зробила на смартфон Sony Xperia, точна модель не називається.
За посиланням можна переглянути найкращі мобільні знімки переможців у всіх категоріях.
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