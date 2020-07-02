З’явився оригінальний сервіс, який допомагає українцям заощаджувати на покупках побутової техніки й електронних гаджетів, і головне – не переплачувати за них. За справедливу ціну відповідає "Найс Прайс".

Нову програму запущено в мережі Фокстрот з 1 липня. Діяти вона буде на постійній основі.

Про "Найс Прайс" детально

Погодьтеся, для багатьох споживачів покупка побутової техніки чи нового гаджету – надзвичайна подія, сповнена позитивних емоцій та переживань. Перш, ніж відправитися на шопінг чи замовити онлайн, ми ретельно вивчаємо характеристики і відгуки про товар, порівнюємо з аналогами і, звичайно ж, – моніторимо ціни в інтернеті та по різних магазинах, щоб не заплатити більше ринкової вартості. Разом з тим, важливо, щоб техніка була офіційно сертифікована в Україні та мала гарантію від виробника.

Мережа Фокстрот стає ще ближче до покупців і пропонує оновлений сервіс із захисту справедливої ціни, який раніше мав назву "Копійчужка" та був дуже популярний серед українців. Її удосконалене продовження – програма "Найс Прайс" – унікальний продукт бренду Фокстрот, націлений надати своїм клієнтам оптимальну пропозицію ціни та якості.

І якщо стара програма діяла для обмеженої низки товарів, то її update-версія дозволяє купувати товари практично з усього представленого асортименту Foxtrot за найвигіднішою ціною.

Варто лише показати представнику магазина (чи відправити менеджеру онлайн) зроблене в іншій торговельній мережі* фото ціннику чи скріншот з ціною нижче, – і Фокстрот продасть техніку за аналогічною вартістю.

Ще й буває так, коли на наступний день після довгоочікуваної покупки, ви бачите, що ціна на таку саму позицію впала. Прикро, чи не так? У Фокстрот готові і до таких викликів: якщо протягом трьох днів з моменту покупки ціна на куплений товар у цій мережі знизиться, за зверненням покупця продавець поверне різницю бонусами на картку Програми лояльності.

"Проведена тривала робота для того, щоб реанімувати улюблену нашими покупцями "Копійчужку" та вдихнути в неї нове життя. Програма захисту справедливої ціни у Фокстрот стала більш вигіднішою, доступнішою і зручнішою. Ми переконані, що покупці обов’язково протестують цей сервіс і будуть користуватися ним постійно", – зазначила Наталія Ставраті, маркетинг директор мережі Фокстрот.

Три кроки до справедливої ціни

Щоб скористатися привілеями сервісу, необхідно бути учасником Програми лояльності Фокстрот (до речі, вона вже охоплює 9,8 млн українців) або пройти реєстрацію одним зі зручних способів, вказаних на сайті. А потім, визначившись з необхідною технікою чи гаджетом:

Крок 1. Відшукати найнижчу ціну на нього із запропонованого переліку магазинів.

Крок 2. Заповнити заявку на сайті/або звернутися до контакт-центру/або до співробітника магазину (на вибір).

Крок 3. Отримати промокод зі знижкою на товар.

Щоб отримати компенсацію за зниження ціни вже придбаного товару у Фокстрот чи на foxtrot.ua, потрібно не пізніше 3 днів з дня його купівлі зателефонувати до call-центру мережі та оформити відповідну заявку. Бонуси надійдуть протягом одного робочого дня з моменту подання заявки. Витрачайте їх на будь-які наступні покупки у Фокстрот, адже 1 бонус прирівнюється 1 гривні.

Для покупця "Найс Прайс" – це:

Заощадження часу та коштів;

Конкурентна ціна: знайдете дешевше – Фокстрот знизить ціну;

Можливість отримати компенсацію бонусами, якщо ціна впаде після покупки.

Ну що, гоу перевіряти?

Детальніше про програму тут.

*Найс Прайс діє, якщо ви знайдете нижчу ціну на товари у таких магазинах: "Комфі" та інтернет-магазин "Комфі" (comfy.ua), магазини мережі "Ельдорадо" та інтернет-магазин "Ельдорадо" (eldorado.com.ua), магазини мережі "Епіцентр" та інтернет-магазин 27.ua (epicentrk.ua) інтернет-магазин "Розетка" (rozetka.com.ua), та магазини мережі "Алло" та інтернет-магазин "Алло" (allo.ua).