Неідеальний планшет: новий iPad Pro розламали навпіл

Відомий техноблогер та автор каналу JerryRigEverything Зак Нільсон цього разу перевірив на міцність новинку від компанії Apple – iPad Pro. Пристрій виявився не надто стійкий до пошкоджень, можливо, через свою товщину.

Відповідне відео опублікували на YouTube-каналі JerryRigEverything.

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Коли Нільсон дряпав і підпалював iPad Pro, планшет показав себе непогано, на звичайному рівні. Однак тест на вигин планшет не пройшов. Пристрій дуже легко не тільки погнути, а й зламати. Від не найбільшого зусилля з боку Нільсона планшет зламався навпіл. Без особливих зусиль блогер зміг зламати і новий стилус Apple Pencil 2.

Випробування iPad Pro на міцність – дивіться відео

Відзначимо, представлений в жовтні iPad Pro відрізняється не тільки високою продуктивністю, але і новим дизайном. Він отримав тонкі рамки і товщина його зовсім невелика. Мабуть, прагнення до рекордної тонкості й зіграло поганий жарт з Apple, планшет виявився дуже крихким.

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