У квітні відбулась зміна у трійці лідерів-виробників смартфонів у світі. Неочікувано, найкраще продавались пристрої китайського виробника Huawei. Раніше лідером ринку був Samsung.

Як інформує Gizmochina, дані Counterpoint Research свідчать, що у квітні 2020 року Huawei вперше змогла обійти Samsung і стати лідером ринку смартфонів.

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Китайський виробник зумів відхопити собі 19% ринку Тим часом Samsung у квітні займав 17%.

Третю сходинку й далі займає американська компанія Apple.

Чому змінився лідер

Експерти називають кілька причин, що призвели до такої ситуації.