Ніби з’явились з майбутнього: смартфони, які виглядають революційно

Чи не кожного дня якийсь виробник смартфонів представляє свій новий продукт. Тож вибагливого користувача нині здивувати складно. Але деякі компанії таки зуміли це зробити.

Так, китайський виробник Rouyu Technology представив перший у світі гнучкий смартфон FlexPai. Компанія ZTE презентувала Nubia X – смартфон з двома великими екранами. Американський виробник камер Red створив смартфон Red Hydrogen One, що може записувати і транслювати відео у форматі 3D. А космічний смартфон HubblePhone отримав одразу 3 екрани.

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Останній рік чимало виробників смартфонів заявляють, що працюють над створенням гнучкого смартфона. Тож ми вже підготували себе до думки, телефон реально буде згинати і розгинати посередині. Однак, теорія, це одне, а побачити, як виглядає реальна модель – зовсім інше.

Склавши, смартфон можна зробити компактним

Коли китайська компанія Rouyu Technology раптово представила смартфон, що згинається, він насправді виглядав неймовірно.

FlexPai (таку назву дали новинці) отримав великий екран з діагоналлю 7,9 дюйма, який легко можна зігнути та зробити його компактним, як звичайний 4-дюймовий смартфон. Тобто, на великому екрані можна працювати, дивитись відео того, а також скласти та носити у кишені. Крім того, телефон можна скласти у вигляді намету та таким чином тримати на столі.

За запевненням виробника, пристрій гарантовано витримує більше 200 тисяч згинань.

Новинка надійде у продаж обмеженим тиражем

Пристрій працює на базі операційної системи Android. Цікаво, що вона адаптується до зміни розміру дисплея і підтримує роботу з двома дисплеями. Наприклад, в складеному стані на одній стороні можна запустити один додаток, а на другий – інший.

Та придбати новинку зможуть не всі. По-перше, вона коштує 1 864 доларів (близько 49 400 гривень) топову модифікацію з 8/ 512 ГБ пам’яті. А по-друге, смартфон виходить обмеженим тиражем.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ FlexPai Дисплей Діагональ: 7,8 дюйма

Діагональ: 7,8 дюйма Процесор

Snapdragon 800

Snapdragon 800 Пам'ять

Оперативна: 6/8 ГБ

Оперативна: 6/8 ГБ Вбудована: 128/256/512 ГБ



Камера Основна: 16 Мп + 20 Мп

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Основна: 16 Мп + 20 Мп ​ Операційна системаAndroid з фірмовою прошивкою

В один день із FlexPai представили ще один дуже незвичний телефон – Nubia X. Смартфон отримав два сенсорні екрани, розміщені з обох боків пристрою. Як воно пригодиться на практиці – складно сказати. Але Nubia X виглядає дуже прогресивно.

Nubia X: відео

До речі, пристрій отримав і два сканери відбитків пальців, але їх не стали вбудовувати у жоден з екранів, а розмістили по бокових гранях пристрою. А от основна камера лише одна. Тобто вона може бути як основною, так і камерою для селфі. Вона має два сенсори: 16-мегапіксельний основний (об'єктив з діафрагмою f/1.8) та 24-мегапіксельний допоміжний (об'єктив з діафрагмою f/1.7).

Топову версію Nubia X з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ флеш-пам’яті можна придбати за 602 доларів (16 900 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Nubia X Дисплей Діагональ першого екрану: 6,26 дюйма

Другого: 5, дюйма

Діагональ першого екрану: 6,26 дюйма Другого: 5, дюйма Процесор

Snapdragon 845

Snapdragon 845 Пам'ять

Оперативна: 6/8 ГБ

Вбудована: 64/128/256 ГБ

Оперативна: 6/8 ГБ Вбудована: 64/128/256 ГБ

Камера Основна: 16 Мп + 24 Мп

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Основна: 16 Мп + 24 Мп ​ Операційна система Android 8.1

Android 8.1 Батарея3800 мАг

Творці цього смартфону пішли ще далі та обладнали новинку одразу трьома екранами. Телефон назвали на честь відомого телескопа Hubble.

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Щоправда, цей смартфон ще не презентували. Але дивлячись на прототип можна впевнено сказати – виглядає пристрій справді "космічно". Офіційно новинку мають презентувати аж у 2020 році.

Виглядає смартфон космічно

Так, один з його екранів можна буде закріпити в декількох варіантах, як на цифрових фото- і відеокамерах із відкидним дисплеєм.

Також смартфон матиме дві батареї на 2800 мАг і 3300 мАг. Інженери планують обладнати новинку вбудованою камерою-"телескоп" із 15-кратним оптичним зумом.

Заявлена ціна також "космічна" – 2740 доларів (71 тисяча гривень за нинішнім курсом).

Red Hydrogen One

Компанія Red, добре відома своїми професійними камерами, нещодавно представила власний смартфон під назвою Red Hydrogen One. Пристрій отримав по два модулі у фронтальній та основній камері. Але нині цим вже нікого не здивуєш.

Та у Red Hydrogen One цікаве не це. Смартфон оснастили голографічним екраном, тобто та телефоні можна дивитись відео у форматі 3D. Також пристрій вміє записувати тривимірне відео.

Пристрій отримав незвичний дизайн

Ще одна важлива перевага смартфону – можливість прикріпляти додаткові модулі, з якими цей пристрій працює як висококласна відеокамера. Щоправда, наразі ця послуга недоступна, її мають запустити аж наприкінці 2019 року.

Рекомендована вартість пристрою у США – 1300 доларів (36 400 гривень). При цьому виробники обіцяють випустити ще й титанову версію вартістю 1600 доларів (44 800 гривень).

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