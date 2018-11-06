Nokia 9 з рекордною кількістю камер з’явилась на відео

Майбутній флагманський смартфон Nokia 9, що отримає рекордних 5 модулів основної камери, з’явився на фото та відео. Кадри опублікував інсайдер Стівен Хеммерстоффер.

Пише видання 91Mobiles.

Як видно на кадрах, новинка отримає тонкі рамки навколо екрану, акуратну металеву рамку та зігнуте скло з обох сторін. На задній панелі розміщена основна камера Zeiss та п'ятьма об'єктивами, які розміщені "ромашкою".

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А от сканера відбитків пальців на задній панелі не видно, тож ймовірно, його вбудують просто в дисплей. Також можна припустити, що новинка буд підтримувати бездротову зарядку.

Nokia 9 отримає 5 камер

За чутками, новий флагман отримає екран з діагоналлю 5,9 дюйма та співвідношенням сторін 18: 9. Пристрій має працювати на процесорі SoC Snapdragon 845 у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ флеш-пам'яті.

Ємність батареє складе 4150 мАг. Працюватиме Nokia 9 під управлінням «чистої» операційної системи Android 9 Pie.

Так може виглядати Nokia 9

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