Nokia перевипустить свою легендарну жабку: деталі

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Nokia 2720
Nokia 2720 / amazon.co.uk

Компанія HMD Global вирішила перевипустити розкладний телефон Nokia 2720. Його вперше представили у 2009 році. Нову версію можуть представити під час виставки IFA 2019 Берліні.

Як передає Nokia Power User, новий телефон отримав кодовий номер Nokia TA-1170. Він вже з'явився у базі даних китайського агентства зв'язку CCC.

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Як повідомляють джерела, модель Nokia 2720 2019 може отримати підтримку 4G. Також телефон отримає підтримку двох SIM-карт.

Як відомо, 5 вересня компанія HMD запланувала захід в Берліні на виставці IFA 2019. Там, ймовірно і представлять Nokia 2720 2019. Тоді ж очікують презентацію пристроїв Nokia 6.2 і Nokia 7.2.

Ціна. Згідно із витоками, вартість Nokia 2720 (2019) складе близько 100 євро (2 800 гривень).

Nokia 2720

Так виглядала попередня версія Nokia 2720

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Теги: Техно Новини Техно Новинки IFA 2019 Смартфони Nokia
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