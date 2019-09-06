Nokia представила два смартфони-середнячки: чим вони цікаві

522 Читать новость на русском
Nokia представила два смартфони
Nokia представила два смартфони / xda-developers.com

Компанія HMD Global в рамках виставки IFA 2019 презентували два нових смартфони середнього класу – Nokia 6.2 і Nokia 7.2. Щоправда, новинки дуже схожі між собою.

Обидві новинки отримали 6,3-дюймову FHD + панель з каплевидним вирізом. Дисплей оснащений технологією Nokia PureDisplay, яка має підвищити точність та ширший діапазон кольорів.

Читайте також: Найкращі смартфони серпня – рейтинг Техно 24

Сканер відбитків пальців розмістили на задній панелі. Обидва телефони матимуть 4 ГБ оперативної пам'яті і батарею ємністю 3500 мАг, а також окрему кнопку Google Assistant.

Відмінності. Чи не найбільшою відмінністю між новинками є камери. Моделі 6.2 та 7.2 пропонують різні характеристики фотомодулів. Так, Nokia 6.2 пропонує 16-мегапіксельну основну камеру, ширококутний об'єктив на 118 градусів на 8 Мп і датчик глибини для зйомки в портретному режимі.

Nokia 6.2 і Nokia 7.2

Смартфони Nokia 6.2 та Nokia 7.2

При цьому модель Nokia 7.2 отримала кращі камери – 48-мегапіксельний основний модуль, 8-мегапіксельний ширококутний об'єктив на 118 градусів і 5-мегапіксельний датчик глибини.

Ще одна відмінність у процесорах: Nokia 6.2 має бюджетніший Qualcomm 636, а Nokia 7.2 оснащена Qualcomm 660.

Ціна. Звісно, різняться і моделі своєю вартістю.

  1. Nokia 6.2 оцінена у 209 євро (5 800 гривень);
  2. За Nokia 7.2 потрібно буде заплатити 329 євро (9 200 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Який принтер обрати для дому: корисні поради
сьогодні
30523
Теги: Новини Техно Nokia Новинки IFA 2019 Техно Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вибрати принтер для дому: корисні поради
5 вересня 19:05 Як вибрати принтер для дому: корисні поради
271
Найкращі смартфони серпня – рейтинг Техно 24
4 вересня 21:16 Найкращі смартфони серпня – рейтинг Техно 24
1048
Що таке чарджбек, або як повернути гроші після обману в інтернеті
4 вересня 13:48 Що таке чарджбек, або як повернути гроші після обману в інтернеті
479
Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
3 вересня 09:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк 2049
ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
2 вересня 12:08 ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
4956
Новини
Більше новин
Залиште відгук