Nokia представила два смартфони-середнячки: чим вони цікаві

Компанія HMD Global в рамках виставки IFA 2019 презентували два нових смартфони середнього класу – Nokia 6.2 і Nokia 7.2. Щоправда, новинки дуже схожі між собою.

Обидві новинки отримали 6,3-дюймову FHD + панель з каплевидним вирізом. Дисплей оснащений технологією Nokia PureDisplay, яка має підвищити точність та ширший діапазон кольорів.

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Сканер відбитків пальців розмістили на задній панелі. Обидва телефони матимуть 4 ГБ оперативної пам'яті і батарею ємністю 3500 мАг, а також окрему кнопку Google Assistant.

Відмінності. Чи не найбільшою відмінністю між новинками є камери. Моделі 6.2 та 7.2 пропонують різні характеристики фотомодулів. Так, Nokia 6.2 пропонує 16-мегапіксельну основну камеру, ширококутний об'єктив на 118 градусів на 8 Мп і датчик глибини для зйомки в портретному режимі.

Смартфони Nokia 6.2 та Nokia 7.2

При цьому модель Nokia 7.2 отримала кращі камери – 48-мегапіксельний основний модуль, 8-мегапіксельний ширококутний об'єктив на 118 градусів і 5-мегапіксельний датчик глибини.

Ще одна відмінність у процесорах: Nokia 6.2 має бюджетніший Qualcomm 636, а Nokia 7.2 оснащена Qualcomm 660.

Ціна. Звісно, різняться і моделі своєю вартістю.

Nokia 6.2 оцінена у 209 євро (5 800 гривень); За Nokia 7.2 потрібно буде заплатити 329 євро (9 200 гривень).

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