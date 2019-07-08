Новий розумний годинник Samsung запозичить популярні функції Apple Watch

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Смарт-годинник Samsung Galaxy Watch Active
Смарт-годинник Samsung Galaxy Watch Active / pocket-lint.com

Компанія Samsung працює над створенням нового розумного годинника Galaxy Watch Active 2. Вже з’явились певні характеристики про новинку. Зокрема, відомо, що новинка від Samsung отримає деякі популярні функції Apple Watch.

Як пише keddr.com, Galaxy Watch Active 2 отримає відразу дві функції, які характерні для Apple Watch 4 покоління.

До теми: Новий Apple Watch отримає важливу функцію, що може врятувати життя

  1. Це датчик ЕКГ, який вміє проводити електрокардіограму;
  2. Функція фіксації падіння – якщо користувач падає та не підтверджує, що з ним все гаразд, годинник надсилає сповіщення в екстерну службу.

Galaxy Watch Active
Попередня версія Galaxy Watch Active

Як відомо, перша версія Galaxy Watch Active має більше функцій фітнес-трекера. Зокрема, він вміє моніторити серцевий ритм, сон, пульс, фізичну активність тощо. Коштує ця версія на українському ринку 7 тисяч гривень (як Apple Watch 3). Тож очевидно, що нова версія буде у ціновому діапазоні як Apple Watch 4 – тобто 12 тисяч гривень.

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Теги: Техно Новини Техно Samsung Розумний годинник Ґаджети
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