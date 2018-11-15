Новий топовий процесор Snapdragon 855 отримає новинка від Meizu

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Новинка від Meizu працюватиме на Snapdragon 855
Новинка від Meizu працюватиме на Snapdragon 855 / Фото з відкритих джерел

Майбутній флагман китайського бренду Meizu отримає новий топовий процесор Qualcomm Snapdragon 855. Сам пристрій мають представити вже у грудні.

Про це пише GizmoChina, посилаючись на джерела.

Раніше була інформація, що Snapdragon 855 отримає новинка від Samsung, але цей пристрій мають представити на початку 2019.

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Згідно із чутками, новий флагман Meizu матиме дизайн, що нагадує Meizu 16th, та може отримати назву Meizu 16s.

Як відомо, Snapdragon 855 є конкурентом новго процесора від Huawei – Kirin 980, у якого є підтримка нейронних обчислень і підтримка 5G, а також новинки від Apple – A12.

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Теги: Техно Смартфони Meizu Qualcomm
Джерело: Техно
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