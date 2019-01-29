Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест

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Тест: який ти геймер
Тест: який ти геймер / 24 Канал

Відеоігри набувають все більшої популярності серед людей. Це прекрасній спосіб абстрагуватися від проблем та цікаво провести час. Окрім того, геймери мають свою специфічну лексику, яку може зрозуміти лише істинний фанат ігор.

Зараз дуже тяжко вималювати конкретний портрет геймера. Стереотип, що це переважно чоловіки або юнаки, які не мають особистого життя, вже давно відійшов у минуле. Чи можете ви відрізнити справжнього геймера і розібратися в його термінології?

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Техно 24 підготував для вас тест, який допоможе вам дізнатися істину.

 

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Теги: Публікації Техно Ігри Тести
Джерело: Техно
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