Nubia представила незвичний смартфон з двома екранами: фото і характеристики

Бренд Nubia представив свій новий флагманський смартфон під назвою Nubia X. Унікальність пристрою у тому, що він отримав одразу два сенсорні дисплеї: один на лицьовій панелі, другий – на задній кришці.

Про це повідомляє Gizmochina.

Дизайн Nubia X

Дисплей на лицьовій панелі отримав діагональ 6,26 дюйма з роздільною здатністю 2280×1080 пікселів. Загалом, екран займає 93,6% усієї лицьової панелі.

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Другий дисплей отримав тип OLED та діагональ 5,1 дюйма і роздільну здатність HD + 1520х720 точок. Обидва дисплеї мають співвідношення сторін 19: 9.

Характеристики Nubia X

Пристрій працює на процесорі Snapdragon 845, з максимальною частотою 2,8 ГГц. Смартфон має 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті та 64, 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Nubia X виглядає дуже цікаво

На передньому екрані немає фронтальної камери, при цьому на задній розмістили подвійну камеру, яка також годиться для селфі. Вона має 16-мегапіксельний основний сенсор (об'єктив з діафрагмою f/1.8) та 24-мегапіксельний допоміжний сенсор (об'єктив з діафрагмою f/1.7).

Смартфон Nubia X оснащений батареєю ємністю 3800 маг з підтримкою швидкої зарядки. Цікаво, що коли в батареї залишається 5% заряду, смартфон перемикається в економічний режим роботи і може функціонувати таким чином ще 3 години.

Також смартфон має два сканери відбитків пальців, розташованих на бічних гранях смартфона. В якості операційної системи використовують Android 8.1.

Nubia X має лише одну подвійну камеру

Ціна Nubia X

Новинка надійде у продаж 5 листопада. Доступні такі модифікації:

Nubia X 6 ГБ + 64ГБ – 473 долари (13 200 гривень);

Nubia X 6 ГБ + 128 ГБ – 530 доларів (14 800 гривень);

Nubia X 8 ГБ + 256 ГБ – 602 доларів (16 900 гривень).

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