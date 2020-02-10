Nvidia GeForce Now: у мережу потрапили характеристики ігрових систем

Нещодавно NVIDIA запустила глобальну версію стрімінгового сервісу GeForce Now, проте компанія так і не розкрила характеристики віддалених ігрових юнітів. За виробника це зробили інсайдери, які злили кілька бенчмарків незвичайних систем – експерти припустили, що вони можуть належати новій хмарній платформі.

Які характеристики системи стали відомі

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За останньою інформацією, GeForce Now транслює ігри з юнітів, забезпечених процесорами Intel CC150 і відеокартами RTX T10-8. Про це стало відомо відразу з двох нових бенчмарків. Перший відноситься до сервера Xen HVM domU, який використовує NVIDIA.

Intel CC150 з тактовою частотою 3,5 ГГц має вісім ядер і підтримує багатопоточність. Судячи з бенчмарків, один ігровий юніт ділитимуть відразу два гравці – на кожного виділять по чотири ядра і вісім потоків. Користувачам GeForce Now також буде доступно 14,3 ГБ оперативної пам'яті без урахування резерву системи.



Інсайдери показали деякі характеристики системи

Раніше передбачалося, що RTX T10-8 насправді просто кодова назва RTX 2080 Ti, але, за словами експертів, це інша модель, яку випустили виключно для внутрішніх потреб NVIDIA – в тому числі GeForce Now. Потужність 56 обчислювальних блоків і 8 ГБ відеопам'яті графічного процесора також будуть ділити два користувачі сервісу.



Ресурси одного юніта, що виділяється для користувача

Передбачається, що один юніт буде застосовуватися лише для однієї вимогливої гри на зразок Destiny. Цілком можливо, що GeForce Now використовує й інші конфігурації систем.

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