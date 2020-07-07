Від догляду за кондиціонером залежить справність і якість його роботи. Неправильна експлуатація може призвести до поломок пристрою.

Навіть у тому випадку, якщо ви нарешті купили відповідну модель кондиціонера. Причому не важливо, придбали ви недорогу спліт-систему від Samsung або модель преміум-класу від Mitsubishi.

Обслуговування кондиціонера: що призводить до поломок

Фактично є три причини, під впливом яких кондиціонери виходять з ладу. Щоб зрозуміти, як підтримувати роботу спліт-системи в нормі, треба бути обізнаним з ними.

1. Витік фреону

Існує поняття – нормований витік. Щорічно в нормі кондиціонер втрачає 6-8% фреону, а не витрачає його для охолодження. Це відбувається через необхідність поєднувати міжблочні мідні трубки за допомогою розвальцьовування.

Витік фреону потрібно компенсувати за допомогою дозаправки пристрою один раз в 1,5-2 роки. Якщо забувати про профілактичну заправку, через 3-4 роки рівень фреону опуститься занадто низько. В результаті техніка може перегрітися, бо компресор не буде отримувати достатній рівень охолодження. Заміна деталі обійдеться в рази дорожче, ніж заправка фреону. Новий компресор – це половина від вартості пристрою. Багато хто вважає, що раціональніше купити новий кондиціонер, ніж міняти зламаний компресор.

Як зрозуміти, що вже час проводити планове обслуговування кондиціонера? На недостатню дію охолоджуючої пасти вказує слабке охолодження приміщення. У нормі, різниця температур на вході і виході внутрішнього блоку коливається в діапазоні 8-10° C. Додатково ви можете подивитися на стан штуцерних з'єднань зовнішнього блоку – конструкції, до якої приєднані мідні трубки. Якщо там з'явився іній або лід, потрібно терміново заправити фреон.

2. Забруднення фільтрів

Фільтри – це сітки з пластика з дрібноячейною структурою, які розміщуються у внутрішньому блоці. Вони закривають випарник і забезпечують йому захист від пилу, вовни, пуху і т.д. Коли фільтри забиваються, порушується циркуляція повітря. Випарник вже не пропускає достатній повітряний потік, тому приміщення охолоджується слабкіше.

Паралельно це шкодить справності системи охолодження. Недостатній обдув випарника призводить до того, що фреон, який знаходиться всередині нього, не встигає випаровуватися. В результаті мідні труби можуть покритися тонкою крижаною кіркою всередині. Як тільки ви вимкнете кондиціонер – лід розтане, утворюється вода і пристрій почне текти.

Забруднення фільтрів також призводить до появи засмічень в дренажній системі. Усередині скупчуються цілі грудки пилу. Якщо проблема дійде до такого рівня, рідина не просто буде капати, а буквально лине з кондиціонера. Крім того, у вологому пилу з часом починають розмножуватися бактерії. Хвороботворні мікроорганізми можуть потрапляти в кімнату разом з охолодженим повітрям. Тому профілактичне чищення фільтрів є обов'язковим. Для цього періодично протирайте пластикову захисну сітку теплою водою, просушуйте і повертайте на місце. Як почистити спліт-систему – можна дізнатися з інструкції до пристрою. Принцип може змінюватися в залежності від виробника і моделі.

3. Часте використання кондиціонера взимку

В основному техніку в Україну завозять з Європи або Японії, де зима проходить відносно м'яко. Пристрої не адаптовані до використання в холодну пору року. Поріг температури холодного повітря для зовнішнього блоку в середньому складає -5° C, іноді менше, але незначно. При цьому в Україні температура взимку може опускатися до -20° C.

З огляду на те, що техніка працює і на охолодження, і на обігрів, її часто включають взимку. Використання неадаптованого кондиціонера в холодну пору року призводить до сильного зниження номінальної потужності роботи – приблизно в 2-3 рази. Це загрожує такими наслідками:

– Зменшення експлуатаційного ресурсу компресора;

– Створення крижаної пробки в дренажній трубці;

– Високий ризик протікання пристрою.

Адаптувати спліт-систему до мінусової температури можна. Для цього вбудовується спеціальний нагрівач картера компресора, «теплий» дренаж і регулятор обертання вентилятора, розташованого в зовнішньому блоці. Якщо ви не хочете модифікувати техніку, краще купіть обігрівач і не включайте кондиціонер на обігрів.

Догляд за кондиціонером: основні поради

Щоб підтримувати справність системи в нормі, дотримуйтеся наступних рекомендацій:

– Регулярно діставайте, перевіряйте і очищайте повітряні фільтри. Бажано, щоб першу чистку провів майстер. Уважно стежте за його діями і надалі дотримуйтеся відповідної схеми;

– Періодично очищайте теплообмінник, використовуючи для цього спеціальну щітку і пилосос. Складні забруднення видаляються пароочищувачем;

– Два рази на рік очищайте зовнішній блок спліт-системи. Очищення кондиціонера обов'язково проводити перед початком літнього сезону. Не займайтеся цим самостійно, краще зверніться в сервісний центр;

– Контролюйте витік фреону. Як мінімум раз на 1,5 року проводьте заправку;

– Перед початком літнього сезону ретельно перевіряйте справність системи, включаючи пристрій у всіх режимах;

– Закривайте вікна і двері в приміщенні, де працює техніка;

– Якщо модель не адаптована до зими, коли температура опускається нижче 0° C, проведіть профілактичну чистку і відключіть пристрій.

Як варіант – можна купити кондиціонер з функцією автоматичного очищення. Тоді ви зможете приділяти не так багато уваги обслуговуванню, але навіть в цьому випадку бажано хоча б раз на рік чистити конструкційні елементи вручну. Підібрати довговічну і практичну модель можна в каталозі інтернет-магазину Фокстрот.