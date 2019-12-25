Огляд смартфона Xiaomi Redmi 8A — потужна батарея і низька ціна

Цієї осені Xiaomi представила в Україні новий смартфон Redmi 8A. Це бюджетна модель із дуже хорошим співвідношенням ціна-якість та потужною батареєю. Про всі переваги та недоліки пристрою – поговоримо далі.

Дизайн і батарея

Смартфон доступний у трьох варіантах кольору корпусу: чорному, синьому та червоному. Розміри корпусу: 75.4x156.5x9.4 мм.

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Redmi 8A добре лежить у руці, при тому що має вагу 188 грамів, а це немало. Можливо, така вага пов’язана з великим акумулятором. Це незйомна літій-іонна батарея високої ємності на 5000 мАг, що підтримує швидку зарядку.

Пам’ять

Redmi 8A має 2, 3 або 4 ГБ оперативної та 16, 32 або 64 вбудованої пам’яті. Пам’ять можна розширити за допомогою картки microSD, для якої смартфон має окремий слот. Майте на увазі, що картки пам’яті у форматі exFAT смартфон не розпізнає.

Redmi 8A отримав потужну батарею

Програмне забезпечення

Xiaomi Redmi 8A має фірмову оболонку MIUI 10 на базі Android 9, але його вже можна оновити до MIUI 11. За замовчуванням Xiaomi встановлює свої рекламні додатки, які відтепер можна легко видаляти.

Камери

Основна камера має 12 мегапікселів та знімає відео в якості 1080p на 30 кадрах на секунду. Автофокус в Redmi 8A повільний, але працює коректно. Фронтальна 8-мегапіксельна камера має більшу роздільну здатність, ніж у Xiaomi Redmi 7A, і робить хороші кадри. Але варто забути про зум для фронтальної камери, адже якість фото в такому випадку помітно страждатиме.

Аксесуари

Xiaomi включає в комплект лише необхідне: зарядний пристрій на 10 Вт, кабель USB та інструмент для заміни SIM-картки. Нарешті Xiaomi переходить на порт USB-C для зарядки, і Redmi 8A не є виключенням. Смартфон також має FM-радіо і класичний 3,5-мм роз’єм для навушників.

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З апаратних кнопок тут є перемикач гучності та кнопка живлення. Смартфон не має сканеру відбитків пальців, але можна використовувати розпізнавання обличчя, яке працює швидко й досить надійно.

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Дисплей

Екран діагоналлю 6,22 дюйми має непогану роздільну здатність у 1520x720 пікселів. Крім того, завдяки невеликій виїмці для камери вгорі, дисплей має велику корисну площу. Його покрито стійким до подряпин склом.

Потужність

Redmi 8A має восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 439, такий же, як у Redmi 7A. Це доволі непоганий чіпсет, але не варто очікувати багато в іграх або важких додатках. За відео відповідає відеопроцесор Adreno 505.

Ціна

Вартість Redmi 8A стартує від 2 999 гривень — це модифікація на 2/32 ГБ пам'яті.

Загалом, Redmi 8A — це пристойний вибір за свою ціну. Він має хороший акумулятор, хороший динамік та підтримує картку пам’яті.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Redmi 8A Дисплей Діагональ: 6,2 дюйма

Тип: IPS

Роздільна здатність: 1520 x 720

Діагональ: 6,2 дюйма Тип: IPS Роздільна здатність: 1520 x 720 Процесор Qualcomm Snapdragon 439



Відеопроцесор Adreno 505

Qualcomm Snapdragon 439 Adreno 505 Пам'ять Оперативна: 2 ГБ

Вбудована: 32 ГБ

Оперативна: 2 ГБ Вбудована: 32 ГБ Камера Основна: 12 Мп

​Фронтальна: 8 Мп

Основна: 12 Мп ​Фронтальна: 8 Мп Акумулятор 5000 мАг

5000 мАг Операційна система Android 9.0 Pie + MIUI 10

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