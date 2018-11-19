One Netbook представила компактний ноутбук-трансформер – One Mix 2

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One Netbook One Mix 2: характеристики, ціна
One Netbook One Mix 2: характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

Компанія One Netbook вже оголосила про старт продажів мініатюрного ноутбука One Mix 2. Незважаючи на скромні розміри, новинка отримала сучасний процесор Intel, сенсорний дисплей та повноцінну фізичну клавіатуру.

Про це повідомляє 4PDA.

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One Mix 2 отримав двоядерний процесор Intel Core M3-7Y30 з тактовою частотою 1,1 ГГц (2,6 ГГц з технологією Turbo Boost) з вбудованим графічним прискорювачем Intel HD Graphics 615. Обсяг оперативної пам'яті дорівнює 8 ГБ, ємність внутрішнього SSD-накопичувача – 256 ГБ. У максимальній конфігурації нетбук комплектується процесором Intel Core M3-8100Y, 16 ГБ оперативної пам'яті і вбудованим сховищем на 512 ГБ.

One Netbook One Mix 2
One Netbook One Mix 2 отримав підтримку стилуса

Для відображення інформації використовується сенсорний 7-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1920 x 1200 точок. Спеціальна конструкція шарніра дозволяє розгорнути екран на 360 градусів і користуватися апаратом в режимі планшета. Цікаво, що в інтернет-магазинах ґаджет отримав приставку Yoga в назві, відсутню на офіційному сайті.

One Netbook One Mix 2
One Netbook One Mix 2 підтримує функцію рукописного вводу

Корпус ноутбука обладнаний роз'ємами micro HDMI, USB 3.0, USB Type-C, слотом для карт пам'яті microSD і гніздом для навушників діаметром 3,5 мм. Додатково лептоп оснащений сканером відбитків пальців, розташованим на клавіатурі.

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Пристрій важить трохи більше 500 грамів і комплектується спеціальним стилусом з підтримкою рукописного введення, що розпізнає 2048 ступенів натискання. Час автономної роботи One Mix 2 становить до 8 годин в режимі перегляду відео, повна зарядка акумулятора займає близько 5 годин.

One Netbook One Mix 2
One Netbook One Mix 2 має дуже компактні розміри

One Mix 2 в зазначеній конфігурації вже надійшов у продаж за ціною 629,99 доларів (близько 17 500 гривень).

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Теги: Техно Ціни Ґаджети ноутбук
Джерело: Техно
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