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Онлайн-курси Coursera: безробітні українці отримають безкоштовний доступ

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Доступ до онлайн-курсів Coursera для безробітних українців 2020
Українці матимуть доступ до курсів Coursera / futurenow.com.ua

Міжнародна освітня онлайн-платформа Coursera оголосила про запуск ініціативи щодо протидії безробіттю в світі. Організація хоче допомогти урядам надати безробітним безкоштовний доступ до 3800 онлайн-курсів.

У пресрелізі Coursera мовиться, що уряди зможуть надавати безробітним, багатьом з яких не вистачає фінансових ресурсів, актуальне для роботи онлайн-навчання.

Цікаво Україна стане однією з перших, де запрацює нова глобальна освітня онлайн-платформа

Деталі програми

  • Федеральні та місцеві органи влади можуть зареєструватися до 30 вересня 2020 року. 
  • Учні, зараховані до цього часу, отримають можливість до кінця року завершити курси.
  • Американські штати Іллінойс, Арізона та Оклахома, а також уряди Колумбії, Коста-Рики, Греції , Малайзії, Панами, України та Узбекистану будуть першими, хто зробить цю ініціативу доступною.

Що відомо про Coursera? Проєкт у сфері масової онлайн-освіти, заснований професорами інформатики Стенфордського університету Ендрю Іном і Дафною Коллер. В його межах існує проєкт щодо публікації освітніх матеріалів в інтернеті у вигляді онлайн-курсів.

Проєкт співпрацює з університетами, які публікують курси з різних галузей знань. Слухачі проходять курси, спілкуються з однокурсниками, здають тести та іспити безпосередньо на сайті Coursera. В Coursera зареєстровано понад 30 мільйонів користувачів, понад 2 тисячі курсів і 160 спеціалізацій від 149 університетів.

Зверніть увагу! Уряд працює над створенням 500 тисяч робочих місць. Він зауважив, що у Кабміні є ідеї щодо вакансій, які українці можуть отримати у період карантину. Зарплата коливатиметься у межах 6-8 тисяч гривень. Мовиться про роботу в соціальній, комунальній та бюджетній сферах.

безробіття в Україні
Безробіття в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Емал Набі
Теги: Новини політики Новини Техно Техно Інтернет Робота Безробіття Освіта Новини освіти
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