Онлайн-курси Coursera: безробітні українці отримають безкоштовний доступ
Міжнародна освітня онлайн-платформа Coursera оголосила про запуск ініціативи щодо протидії безробіттю в світі. Організація хоче допомогти урядам надати безробітним безкоштовний доступ до 3800 онлайн-курсів.
У пресрелізі Coursera мовиться, що уряди зможуть надавати безробітним, багатьом з яких не вистачає фінансових ресурсів, актуальне для роботи онлайн-навчання.
Цікаво Україна стане однією з перших, де запрацює нова глобальна освітня онлайн-платформа
Деталі програми
- Федеральні та місцеві органи влади можуть зареєструватися до 30 вересня 2020 року.
- Учні, зараховані до цього часу, отримають можливість до кінця року завершити курси.
- Американські штати Іллінойс, Арізона та Оклахома, а також уряди Колумбії, Коста-Рики, Греції , Малайзії, Панами, України та Узбекистану будуть першими, хто зробить цю ініціативу доступною.
Що відомо про Coursera? Проєкт у сфері масової онлайн-освіти, заснований професорами інформатики Стенфордського університету Ендрю Іном і Дафною Коллер. В його межах існує проєкт щодо публікації освітніх матеріалів в інтернеті у вигляді онлайн-курсів.
Проєкт співпрацює з університетами, які публікують курси з різних галузей знань. Слухачі проходять курси, спілкуються з однокурсниками, здають тести та іспити безпосередньо на сайті Coursera. В Coursera зареєстровано понад 30 мільйонів користувачів, понад 2 тисячі курсів і 160 спеціалізацій від 149 університетів.
Зверніть увагу! Уряд працює над створенням 500 тисяч робочих місць. Він зауважив, що у Кабміні є ідеї щодо вакансій, які українці можуть отримати у період карантину. Зарплата коливатиметься у межах 6-8 тисяч гривень. Мовиться про роботу в соціальній, комунальній та бюджетній сферах.