Онлайн-курси Coursera: безробітні українці отримають безкоштовний доступ

Міжнародна освітня онлайн-платформа Coursera оголосила про запуск ініціативи щодо протидії безробіттю в світі. Організація хоче допомогти урядам надати безробітним безкоштовний доступ до 3800 онлайн-курсів.

У пресрелізі Coursera мовиться, що уряди зможуть надавати безробітним, багатьом з яких не вистачає фінансових ресурсів, актуальне для роботи онлайн-навчання.

Цікаво Україна стане однією з перших, де запрацює нова глобальна освітня онлайн-платформа

Деталі програми

Федеральні та місцеві органи влади можуть зареєструватися до 30 вересня 2020 року.

Учні, зараховані до цього часу, отримають можливість до кінця року завершити курси.

Американські штати Іллінойс, Арізона та Оклахома, а також уряди Колумбії, Коста-Рики, Греції , Малайзії, Панами, України та Узбекистану будуть першими, хто зробить цю ініціативу доступною.

Що відомо про Coursera? Проєкт у сфері масової онлайн-освіти, заснований професорами інформатики Стенфордського університету Ендрю Іном і Дафною Коллер. В його межах існує проєкт щодо публікації освітніх матеріалів в інтернеті у вигляді онлайн-курсів.



Проєкт співпрацює з університетами, які публікують курси з різних галузей знань. Слухачі проходять курси, спілкуються з однокурсниками, здають тести та іспити безпосередньо на сайті Coursera. В Coursera зареєстровано понад 30 мільйонів користувачів, понад 2 тисячі курсів і 160 спеціалізацій від 149 університетів.

Зверніть увагу! Уряд працює над створенням 500 тисяч робочих місць. Він зауважив, що у Кабміні є ідеї щодо вакансій, які українці можуть отримати у період карантину. Зарплата коливатиметься у межах 6-8 тисяч гривень. Мовиться про роботу в соціальній, комунальній та бюджетній сферах.



Безробіття в Україні / Інфографіка 24 каналу