Україна стане однією з перших, де запрацює нова глобальна освітня онлайн-платформа
Україна стане однією з перших трьох країн світу, в яких запрацює Learning Passport. Це глобальна освітня онлайн-платформа, яку запускають Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Microsoft Corp.
Сервіс, створений спеціально для подолання освітньої кризи під час пандемії COVID-19, запрацює вже у травні 2020 року, інформує пресслужба МОН,
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Платформа Learning Passport – результат партнерства між ЮНІСЕФ, Майкрософт і Кембриджським університетом.
Школи закриваються, діти стають ізольованими, відчувають страх і тривожність – наслідки цієї пандемії впливають на дітей у всьому світі. Адаптація платформи Learning Passport – це нагадування про те, як багато ми можемо досягти для дітей разом з нашими партнерами у часи, коли криза поглиблюється на глобальному рівні,
– зазначила Генрієтта Фор, виконавча директорка ЮНІСЕФ.
Спочатку платформу розробили для дистанційної онлайн-освіти дітей біженців та переселенців, а її запуск було заплановано на 2020 рік. Однак функціонал ресурсу значно розширили, щоб допомогти у дистанційному навчанні учням та студентам під час карантину.
Цікаво! За останніми даними ЮНЕСКО, 1,5 мільярда учнів та студентів у 190 країнах відчувають на собі наслідки закриття шкіл.
Коротко про Learning Passport
- Контент платформи для українських дітей та молоді буде доступний у травні 2020 року.
- Контент – це онлайн-книжки, відео, а також додаткова підтримка для батьків тих дітей, які мають особливі освітні потреби.
- Для кожної країни платформа надає онлайн-ресурси навчальної програми та додаткові матеріали рідною мовою.
- Ці матеріали відібрано експертами, щоб найкращим чином забезпечити потреби учнів та викладачів.
- В рамках проєкту буде створено цифрову версію навчальної програми UPSHIFT, спрямованої на формування підприємницьких навичок у підлітків та молоді.
- Платформа також пропонуватиме доступ до навчальних та дидактичних ресурсів, створених для всіх учасників освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19.
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