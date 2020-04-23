Україна стане однією з перших, де запрацює нова глобальна освітня онлайн-платформа

Україна стане однією з перших трьох країн світу, в яких запрацює Learning Passport. Це глобальна освітня онлайн-платформа, яку запускають Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Microsoft Corp.

Сервіс, створений спеціально для подолання освітньої кризи під час пандемії COVID-19, запрацює вже у травні 2020 року, інформує пресслужба МОН,

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Платформа Learning Passport – результат партнерства між ЮНІСЕФ, Майкрософт і Кембриджським університетом.

Школи закриваються, діти стають ізольованими, відчувають страх і тривожність – наслідки цієї пандемії впливають на дітей у всьому світі. Адаптація платформи Learning Passport – це нагадування про те, як багато ми можемо досягти для дітей разом з нашими партнерами у часи, коли криза поглиблюється на глобальному рівні,

– зазначила Генрієтта Фор, виконавча директорка ЮНІСЕФ.

Спочатку платформу розробили для дистанційної онлайн-освіти дітей біженців та переселенців, а її запуск було заплановано на 2020 рік. Однак функціонал ресурсу значно розширили, щоб допомогти у дистанційному навчанні учням та студентам під час карантину.

Цікаво! За останніми даними ЮНЕСКО, 1,5 мільярда учнів та студентів у 190 країнах відчувають на собі наслідки закриття шкіл.

Коротко про Learning Passport