Украина станет одной из первых, где заработает новая глобальная образовательная онлайн-платформа
Украина станет одной из первых трех стран мира, в которых заработает Learning Passport. Это глобальная образовательная онлайн-платформа, которую запускают Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Microsoft Corp.
Сервис, созданный специально для преодоления образовательного кризиса во время пандемии COVID-19, заработает уже в мае 2020 года, информирует пресс-служба МОН,
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Платформа Learning Passport – результат партнерства между ЮНИСЕФ, Microsoft и Кембриджским университетом.
Школы закрываются, дети становятся изолированными, испытывают страх и тревожность – последствия этой пандемии влияют на детей во всем мире. Адаптация платформы Learning Passport – это напоминание о том, как много мы можем достичь для детей вместе с нашими партнерами во времена, когда кризис углубляется на глобальном уровне,
– отметила Генриетта Фор, исполнительная директор ЮНИСЕФ.
Сначала платформу разработали для дистанционного онлайн-образования детей беженцев и переселенцев, а ее запуск был запланирован на 2020 год. Однако функционал ресурса значительно расширили, чтобы помочь в дистанционном обучении ученикам и студентам во время карантина.
Интересно! По последним данным ЮНЕСКО, 1,5 миллиарда учащихся и студентов в 190 странах испытывают на себе последствия закрытия школ.
Коротко про Learning Passport
- Контент платформы для украинских детей и молодежи будет доступен в мае 2020 года.
- Контент – это онлайн-книги, видео, а также дополнительная поддержка для родителей тех детей с особыми образовательными потребностями.
- Для каждой страны платформа предоставляет онлайн-ресурсы учебной программы и дополнительные материалы на родном языке.
- Эти материалы отобраны экспертами, чтобы наилучшим образом обеспечить потребности учащихся и преподавателей.
- В рамках проекта будет создана цифровая версия учебной программы UPSHIFT, направленной на формирование предпринимательских навыков у подростков и молодежи.
- Платформа также будет предлагать доступ к учебным и дидактическим ресурсам, созданным для всех участников образовательного процесса в условиях пандемии COVID-19.
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