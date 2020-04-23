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Украина станет одной из первых, где заработает новая глобальная образовательная онлайн-платформа

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Онлайн-платформа будет доступна в мае 2020 года / Вести

Украина станет одной из первых трех стран мира, в которых заработает Learning Passport. Это глобальная образовательная онлайн-платформа, которую запускают Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Microsoft Corp.

Сервис, созданный специально для преодоления образовательного кризиса во время пандемии COVID-19, заработает уже в мае 2020 года, информирует пресс-служба МОН,

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Платформа Learning Passport – результат партнерства между ЮНИСЕФ, Microsoft и Кембриджским университетом.

Школы закрываются, дети становятся изолированными, испытывают страх и тревожность – последствия этой пандемии влияют на детей во всем мире. Адаптация платформы Learning Passport – это напоминание о том, как много мы можем достичь для детей вместе с нашими партнерами во времена, когда кризис углубляется на глобальном уровне,
– отметила Генриетта Фор, исполнительная директор ЮНИСЕФ.

Сначала платформу разработали для дистанционного онлайн-образования детей беженцев и переселенцев, а ее запуск был запланирован на 2020 год. Однако функционал ресурса значительно расширили, чтобы помочь в дистанционном обучении ученикам и студентам во время карантина.

Интересно! По последним данным ЮНЕСКО, 1,5 миллиарда учащихся и студентов в 190 странах испытывают на себе последствия закрытия школ.

Коротко про Learning Passport

  • Контент платформы для украинских детей и молодежи будет доступен в мае 2020 года.
  • Контент – это онлайн-книги, видео, а также дополнительная поддержка для родителей тех детей с особыми образовательными потребностями.
  • Для каждой страны платформа предоставляет онлайн-ресурсы учебной программы и дополнительные материалы на родном языке.
  • Эти материалы отобраны экспертами, чтобы наилучшим образом обеспечить потребности учащихся и преподавателей.
  • В рамках проекта будет создана цифровая версия учебной программы UPSHIFT, направленной на формирование предпринимательских навыков у подростков и молодежи.
  • Платформа также будет предлагать доступ к учебным и дидактическим ресурсам, созданным для всех участников образовательного процесса в условиях пандемии COVID-19.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Microsoft ЮНИСЕФ Министерство образования и науки Украины Школа Учеба Образование в Украине
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