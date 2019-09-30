Ощадбанк випустив розумний перстень для безконтактного розрахунку

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Розумний перстень від Ощадбанку
Розумний перстень від Ощадбанку / Фото/ Скріншот

Ще два роки тому для українців було дивиною розраховуватись за допомогою смартфона. Нині ж наявність модуля NFC (який і забезпечує безконтактний розрахунок), важливий критерій при виборі ґаджета.

Та в Ощадбанку вирішили піти ще далі, та запропонували аксесуар, який теж забезпечить безконтактну оплату.

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Характеристики. Цей перстень оснащений NFC-чіпом, яким можна платити швидко лише в один дотик.

Як стверджують в компанії, це кільце немає аналогів. При цьому він оснащений вбудованим електронним ключем, який гарантує безпеку персональних даних.

Кільце виготовлено з кераміки і не має зайвих металевих деталей. Також девайс оснащений захистом від води та пороху, що дає змогу занурюватися у воду на глибину до 50 метрів.

Ціна. Як пояснили в банку – це ексклюзивна пропозиція клієнтів. Її вартість стартує від 3500 гривень. Ґаджет доступний у чорному та білому кольорах.

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Банки Ощадбанк
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