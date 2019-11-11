PayPal в Україні: що це таке та як користуватись сервісом

У Нацбанку України заявили, що готові видати міжнародній електронній платіжній системі PayPal ліцензію для роботи на українському ринку. Однак, для початку сервіс повинен надати запит на вихід на наш ринок.

Наразі PayPal не робить таких спроб.

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Що таке PayPal? Це одна із найбільших електронних платіжних систем у світі. Наразі її послугами користуються 164 мільйони клієнтів. Україна поки не входить до числа споживачів, яким відкрито повний доступ до всіх опцій сервісу.

Деякими послугами сервісу все ж можна скористатись. Наприклад, відправляти кошти – їх можна відправляти на рахунки, оплачувати товар, куплений в міжнародних інтернет-магазинах, поповнювати свій акаунт тощо. При цьому багато корисних функцій не доступні для українців.

Функції, які не працюють в Україні:

PayPal Zero – нарахування і введення коштів у валюті;

– нарахування і введення коштів у валюті; SRW Send – Receive – Withdrawal – можливість зберігання балансу на рахунку і при необхідності переведення його на карту;

– Receive – Withdrawal – можливість зберігання балансу на рахунку і при необхідності переведення його на карту; Local Currency – ведення коштів у місцевій валюті.

Як користуватись PayPal в Україні?

Аби користуватись PayPal в Україні потрібно мати пластикову картку або банківський рахунок. Аби зареєструватись, потрібно зайти на офіційну сторінку paypal.com.

Далі обираємо кнопку "Sign Up" і вибираємо країну і мову. Визначаємо тип рахунку: "Особистий" ( для покупок онлайн, і внутрішніх переказів); Premier (для покупки і продажу онлайн) або Business (для компаній з наданням розширеного доступу відразу декільком особам).

Після цього потрібно заповнити анкету з особистими даними. Сервіс робить запит документів для підтвердження.

Палі потрібно підв’язати карти до рахунку. Вносимо всю потрібну інформацію та натискаємо "Зберегти і продовжити".

Переходимо за посиланням "Мій рахунок" і виконуємо вказівки сервісу. Далі з рахунку знімають 2 долари користувач отримує особливий код, після введення якого використовується для завершення процедури.

Як проводити оплату через PayPal?

Після реєстрації для користувача стає доступною функція розрахунку за товар в різних світових онлайн-магазинів.

Далі потрібно обрати продукт, вказати контакти доставки і обрати PayPal, як інструмент оплати. Після введення реквізитів користувач заходить у свій віртуальний гаманець і натискає "Підтвердити і оплатити". Вартість знімається з віртуального рахунку.

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