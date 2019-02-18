Перший Apple Shop у Києві відкриють вже незабаром

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Apple Shop у Києві відкриють вже незабаром
Apple Shop у Києві відкриють вже незабаром / modojo.com

Перший у Києві Apple Shop запрацює вже на початку березня. Це будуть спеціальні зони продукції Apple, виконані підрядниками самої компанії Apple.

Про це розповіли в компанії "АСБІС-Україна", яка є офіційним дистриб'ютором Apple в Україні. Цю інформацію передає портал AIN.UA.

Раніше Apple Shop відкрили в Одесі.

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У київському Apple Shop буде представлений найповніший в Україні асортимент оригінальної техніки і аксесуарів Apple. також тут обіцяють надати додаткові сервіси та послуги. Всі пристрої отримають офіційною гарантією від Apple.

Крім того, консультанти пройшли спеціальне навчання у тренерів Apple.

Адреса: Apple Shop буде розміщений в магазині "МегаЦітрус", Хрещатик, 29.

Ще один Apple Shop відкриють у ТРЦ Lavina Mall.

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Теги: Техно Новини Києва Apple IT-бізнес
Джерело: 24 Канал
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