Перший електрокар компанії Porsche Tyacan: оголошено ціни в Україні

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Перший електрокар компанії Porsche Tyacan
Перший електрокар компанії Porsche Tyacan / Фото/пресслужба Porsche

В Україні стартує продаж першого електричного спорткару Porsche Taycan. Новинку представили на початку вересня. І нині попередні замовлення на модель склали понад 20 тисяч.

Першими моделями нової серії стали Taycan Turbo S і Taycan Turbo, які є на передовому рубежі електромобільності Porsche. Це найпотужніші серійні моделі серед усіх автомобілів виробника спорткарів.

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Наразі стала відома вартість Porsche Taycan у комплектаціях Taycan Turbo S і Taycan Turbo. 

  1. Ціна моделі Taycan Turbo стартує від 3 766 100 гривень;
  2. За варіант Taycan Turbo S треба заплатити 4 570 200 гривень.

Характеристики. Максимальна швидкість обох повнопривідних моделей Porsche Taycan складає 260 км/год. Taycan Turbo забезпечує розгін від 0 до 100 км/год за 3,2 секунди, а для Taycan Turbo S – 2,8 секунди.

Версія Porsche Taycan Turbo S може виробляти до 560 кВт (761 к.с.).

Taycan Turbo

Салон створений із екологічних матеріалів 

До речі, вперше в моделі Porsche Taycan представлено салон із екологічних матеріалів. Всі деталі інтер’єру, вироблені з інноваційних перероблених матеріалів, лише підкреслюють еко-концепцію електричного спорткара.

Щодо акумулятора, то час зарядження акумулятора від 5% до 80% становить 22,5 хвилини в ідеальних умовах, а максимальний рівень витрати енергії на підзарядку становить 270 кВт.

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Теги: Техно Новини Техно Porsche Штучний інтелект
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