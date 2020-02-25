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На залізничному вокзалі Києва відкрили зарядну станцію для електромобілів

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На вокзалі Києва відкрили зарядну станцію для електромобілів / eba.com.ua

У Києві на центральному залізничному вокзалі відкрили зарядну станцію для електромобілів. Через деякий час такі ж зарядки планують встановити й на інших вокзалах країни.

Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він переконаний, що розвиток зарядної інфраструктури для електромобілів допоможе збільшити кількість українців, які користуються електромобілями.

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Деталі про станції

На київському вокзалі поки встановлено дві такі станції. Вони розраховані на одночасне зарядження чотирьох автівок. Пристрої мають 3 точки підключення для авто: ССS Combo або ССS Combo 2, Type 2 та CHAdeMo.

Повністю зарядити автомобіль Tesla 100D можна за 2 годин, Nissan Leaf 2019 – трохи більше години, BMW i3 – близько 40 хв.

Ціна

Вартість зарядження автомобіля коштує 6,50 гривень за 1 кВтГ.

Зарядна станція для електромобілів у Києві

Зарядна станція для електромобілів у Києві

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Авто 24 Новини Техно Техно Новини Києва Електромобілі IT-бізнес
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