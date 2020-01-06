План Б Xiaomi: китайський виробник теж готується до санкцій США

Після того, як Huawei потрапила у санаційний список США, інші китайські виробники теж стривожились. Відтак, деякі корпорації почали працювати над запасними планами на випадок введення проти них санкцій.

Як пише xataka.com, зокрема, такий план вже має компанія Huawei. Зараз стало відомо, що до такого розвитку подій готуються готується і Xiaomi.

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Як розповіла менеджер щодо продукції Xiaomi Аби Го, вони теж готуються до сценарію можливих санкцій США. При цьому вона додала, що санкційний список Штатів навряд чи поповнить її компанія, але в Xiaomi вже є запасний план.

Що передбачає план

Аби уникнути ймовірних негативних наслідків від санкцій, Xiaomi переправляє частину своїх доходів на розвиток китайських компаній, що займаються розробкою напівпровідників.

Тож якщо найгірший сценарій трапиться і китайські компанії буде заборонено співпрацювати із американськими виробниками, то Xiaomi зможе покластись на місцевих розробників напівпровідників.

Що відомо про скандал з Huawei та США

Навесні 2019 року США внесла китайського технологічного гіганта в "чорний список" постачальників. В результаті, американським компаніям заборонили вести торгівлю з китайським виробником.



Згодом більшість обмежень були зняті. Однак, залишили в силі заборону на купівлю іноземного обладнання. А низці американських компаній необхідна спеціальна ліцензія для торгівлі з Huawei. Ще однією серйозною проблемою для китайців стали проблеми із доступом до операційної системи Android. Вони можуть користуватись лише відкритим кодом сервісу, тож деякі сервіси Google на нових пристроях Huawei недоступні.