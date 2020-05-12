26 мільйонів документів українців злили в мережу

В Telegram з’явився бот UA Baza, що видає персональні дані та документи українців. Зокрема, у відкритий доступ потрапили 26 мільйона посвідчень водія.

Як розповів Head Chef громадської організації Електронна демократія Володимир Фльонц, бот UA Baza має дані держреєстру, а також бази нової пошти та паролі з соцмереж Вконтакте і linkedin.

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"Мені показали не лише паспортні дані, мої старі паролі (старі, але на той момент справжні!), дані з біометричних паспортів (зокрема, фото) і вишенька на торті – водійське посвідчення, про яке я навіть не здогадувався. Навіть в Дії його не показує, а у хлопців в базі – є. Ось так вже зараз виглядає їх цифрове майбутнє", – написав Фльонц.

Реакція Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації будь-яку причетність сервісу Дія до витоку даних заперечують. Там пояснюють, що Дія не має власної бази даних, а лише відображає інформацію з реєстрів.

"В Україні 9,5 мільйонів водійських посвідчень, 6,5 мільйонів з яких відображаються в Дії. В мережі з’явилася інформація про дані 26 мільйонів посвідчень водія", – кажуть у Мінцифрі.

Глава міністерства Михайло Федоров додав, що попередній аналіз інформації, яку поширює бот, показує, що ресурс використовує старі бази даних, які вже давно доступні у Даркнеті. Зокрема, це база даних "Приватбанку", а також інших приватних (не державних) баз даних.

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Також у Міністерстві додали, що СБУ вже проводить слідчі дії щодо діяльності цього бота та доступних в ньому персональних даних.

Що таке Дія? Це сервіс від Міністерства цифрової трансформації, що має об’єднати державні послуги та документи в електронній формі. У лютому запрацював додаток Дія, а у квітні стала доступна і веб-версія сервісу. Наразі у застосунку доступні ID-картка та закордонний паспорт українців, а також посвідчення водія студенський та військовий квиток та інші важливі документи.



Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава в смартфоні". Вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. А от повністю оцифрувати усі державні послуги планують протягом 3 років.

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